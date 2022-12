Il comitato House Ways and Means si riunisce sul futuro delle dichiarazioni dei redditi di Trump

Cnn

Comitato modi e mezzi della casa L’incontro è quello di discutere le dichiarazioni dei redditi dell’ex presidente Donald Trump e valutare se rilasciare le informazioni al pubblico, il culmine di anni di sforzi da parte dei democratici per saperne di più sul background finanziario di Trump.

Il tanto atteso incontro, iniziato in pubblico ma rapidamente trasformato in una sessione privata e chiusa, è durato anni, ma i Democratici hanno giorni per decidere se rilasciare le dichiarazioni dei redditi dell’ex presidente. Sebbene esista un precedente storico sui modi e i mezzi per rilasciare informazioni fiscali riservate, la decisione di renderle pubbliche avrà gravi conseguenze politiche, poiché Trump ha già annunciato che si candiderà alla presidenza nel 2024.

Il comitato si è avvicinato alle tasse di Trump per settimane dopo aver vinto una lunga battaglia legale iniziata nella primavera del 2019. Il presidente di House Ways and Means Richard Neal ha richiesto a Trump i primi sei anni di tasse e dichiarazioni dei redditi per otto delle sue attività. Ad aprile 2019.

Neal e il suo membro di rango, Kevin Brady, hanno accesso alle informazioni e i membri di base del comitato inizieranno ad accedere e rivedere alcune delle informazioni fiscali di Trump, secondo una fonte a conoscenza della questione.

Non è chiaro se i membri possano accedere a tutte le informazioni.

Fonti del comitato hanno detto alla CNN che i repubblicani nel panel si stanno preparando a respingere con forza se i democratici votassero per rilasciare le dichiarazioni dei redditi di Trump. L’argomentazione dei repubblicani non si concentrerà su un’aperta difesa di Trump, ma piuttosto su cosa significherà la libertà per i politici e la gente comune in futuro.

I democratici nel caucus faranno affidamento sulla sezione 6103 del codice fiscale per rilasciare legalmente informazioni sulle tasse di Trump, ma i repubblicani sono disposti a sostenere che i democratici stanno abusando della disposizione, attaccando un avversario politico e persino scatenando la loro privacy sulle persone. Informazioni esposte se diventano bersagli del gruppo.

Il comitato si riunirà martedì e presto entreranno in sessione privata e chiusa. I membri e lo staff nella stanza possono discutere liberamente le informazioni sulle dichiarazioni dei redditi di Trump e avviare una discussione su cosa fare dopo. I legislatori potrebbero prendere una decisione già martedì pomeriggio, quindi rilasciare rapidamente le informazioni. Tuttavia, non è ancora chiaro per cosa voteranno, ma il voto si terrà pubblicamente.

Il comitato voterà su quali azioni intraprendere, ma i Democratici controlleranno il comitato in modo che possa decidere cosa fare con le informazioni fiscali di Trump senza alcun supporto del GOP.

Quando Neal ha richiesto le informazioni fiscali di Trump nel 2019, non è stato il primo presidente a utilizzare una sezione arcana del codice fiscale nota come 6013 per ottenere informazioni fiscali riservate. La stessa legge è stata utilizzata più volte dai leader di Ways and Means per le indagini e il Joint Committee on Taxation ha utilizzato la legge per ottenere informazioni sulle tasse dell’ex presidente Richard Nixon negli anni ’70.

Secondo il comitato House Ways and Means, tali informazioni sono state richieste e ricevute senza un ricorso legale. Secondo l’House Ways and Means Committee, Nixon ha rilasciato volontariamente alcuni dei suoi resi, ma ha utilizzato JCT 6103 per richiedere ulteriori resi. Nota emessa All’inizio di questa estate. I repubblicani usarono anche la legge 6103. Nel 2014, il presidente di Ways and Means Dave Camp ha ordinato al comitato di rilasciare informazioni fiscali riservate per approfondire le indagini del comitato sul fatto che l’IRS avesse preso di mira ingiustamente organizzazioni conservatrici quando il comitato ha deciso di indagare.

Allo stesso tempo il New York Times Ricevuto Nel 2020, la richiesta di Neal di decenni di informazioni fiscali personali di Trump potrebbe far luce su ulteriori anni delle finanze di Trump e descrivere come l’ex presidente ha utilizzato le sue attività e la sua ricchezza personale prima e dopo essere diventato presidente.

Trump ha rotto con la tradizione nel 2016 rifiutandosi di rilasciare le sue dichiarazioni dei redditi personali.

I democratici hanno a lungo sostenuto che le tasse di Trump potrebbero fornire le informazioni necessarie sull’eventuale presenza di problemi che potrebbero influenzare il suo processo decisionale come presidente. I democratici della House Ways and Means Committee hanno sostenuto in tribunale di aver bisogno delle dichiarazioni dei redditi di Trump in modo da poter comprendere meglio il programma di audit presidenziale, che richiede controlli regolari dei redditi di ciascun presidente e vicepresidente entrante quando vengono eletti.

Neal, tuttavia, non ha richiesto le dichiarazioni dei redditi di Trump. Neal ha anche richiesto articoli che includessero file e documenti amministrativi, note di funzionari dell’IRS o audit delle entrate di Trump. Le informazioni potrebbero descrivere quali tipi di indagini l’IRS ha condotto su Trump in passato e se tali indagini sono cambiate da quando è diventato presidente.

Se il comitato votasse per rendere pubbliche le informazioni, potrebbe far luce su quanto sia veramente ricco Trump, quanto ha dato in beneficenza e quanto ha pagato in tasse. Un rapporto del New York Times nel 2020 ha chiarito che Trump aveva fatto anni per evitare legalmente di tassare le perdite aziendali, ma che Ways and Means avrebbe anche avuto accesso ad alcuni anni aggiuntivi di tasse di Trump.