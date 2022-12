Il cinese Xi Jinping incontra i governanti sauditi nel gioco del potere economico: “Non più rivali”

Il presidente cinese Xi Jinping visiterà l’Arabia Saudita questa settimana, dove potrebbe vedere decine di miliardi di dollari investiti nel paese.

“Direi che questo è un importante punto di svolta”, ha detto a Fox Business il Dr. Theodore Karasik, membro degli affari russi e mediorientali presso la Jamestown Foundation. “Potrebbe essere un punto di svolta per la regione in termini di presenza cinese, ecco cosa significa Pechino non è più un contendente essi.”

“A causa del cambiamento del contesto di sicurezza e della direzione in cui sta andando la geoeconomia, la scelta logica per i sauditi è quella di andare a est”, ha aggiunto.

Xi atterrerà in Arabia Saudita Pechino e Riyad inizieranno giovedì tre giorni di incontri tra i leader dei due Paesi, volti a rafforzare la già rosea partnership: la Cina è dal 2018 il primo esportatore e importatore dell’Arabia Saudita, secondo la Saudi Press Agency.

La visita arriva tra le relazioni tese tra Stati Uniti e Arabia Saudita dopo il 2018. L’editorialista del Washington Post Jamal Khashoggi assassinatoQuesto, presumibilmente con la diretta approvazione del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, ha messo in ombra tutte le relazioni USA-Arabia Saudita negli anni successivi.

La recente visita di Biden a Riyad durante l’estate non ha prodotto la svolta che gli Stati Uniti volevano. I rapporti successivi alla visita hanno indicato che il principe non è rimasto impressionato dal presidente.

L’agenda dell’Arabia Saudita sembra essere più allineata con la Russia che con gli Stati Uniti – Biden ha anche sollevato Washington e Riyadh. Frustrazione nella produzione di olio I prezzi del gas sono aumentati a seguito delle sanzioni anti-russe contro l’Ucraina e l’OPEC+ ha rifiutato di abbandonare i piani per tagliare la produzione nei prossimi mesi.

Gordon Chang, un esperto di Cina e membro anziano del Gladstone Institute, ha sostenuto che il perseguimento di Biden di un piano d’azione globale congiunto con l’Iran, che genererebbe miliardi di dollari in nuovi finanziamenti per il paese, renderebbe la vita sempre più difficile per l’Arabia Saudita. .

“La politica mediorientale di Biden Tendenza verso l’IranQuindi l’Arabia Saudita, l’avversario di Teheran, è arrabbiato con Washington”, ha detto Chang a FOX Business. “Di conseguenza, la famiglia reale saudita è molto disponibile a lavorare con la Cina”.

“Non dovremmo essere sorpresi dal ritiro regionale da Washington”, ha continuato. “Il 20 gennaio 2021, l’America è passata da una buona politica mediorientale di successo a una cattiva”.

“Non possiamo immaginare che non ci saranno conseguenze negative. Stiamo rapidamente perdendo amici a Riyadh e nelle capitali del Consiglio di cooperazione del Golfo, tra gli altri”.

La visita di Xi potrebbe ampliare ulteriormente tale divario poiché il principe ereditario cerca maggiori investimenti dalla Cina. L’ex presidente Donald Visita di Trump nel 2017 Ha generato contratti per circa 100 miliardi di dollari per l’industria militare statunitense.

Un portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha detto a FOX Business che avrebbero rinviato al ministero degli Esteri cinese i dettagli della visita, e un portavoce del ministero degli Esteri cinese non ha rilasciato commenti durante una conferenza stampa martedì.

Un portavoce del Dipartimento di Stato ha sottolineato che l’amministrazione Biden ha “coerentemente” sottolineato che gli Stati Uniti non hanno mai chiesto ai paesi di scegliere “tra gli Stati Uniti e la RPC” o “qualsiasi altro paese”.

“Il nostro obiettivo è fornire una scelta ai paesi di tutto il mondo e costruire la scelta dell’America e rendere ciò che portiamo sul tavolo un’opzione più attraente”, ha detto il portavoce. “Gli Stati Uniti sono profondamente impegnati nella sicurezza in Medio Oriente e i nostri vantaggi comparativi nella costruzione di alleanze, partenariati e consolidamento delle strutture di difesa non hanno eguali”.

Con alcuni paesi che stanno già vietando la produzione di auto a gas nei prossimi 20 anni, il principe ereditario si concentra sull’aiutare a diversificare gli interessi economici del suo regno mentre il mondo si allontana dal petrolio e dal gas.

L’agenzia di stampa saudita ha riferito che gli incontri collaterali durante il vertice saudita-cinese potrebbero portare a più di 20 accordi per un valore di 110 miliardi di SAR – circa 29 miliardi di dollari – e ulteriori accordi di partenariato strategico tra i due paesi.

Ma i dettagli finali di quegli accordi – e ciò su cui ciascuna parte finisce per scendere a compromessi – indicheranno quanto i due paesi siano allineati sui loro obiettivi, secondo Karasik.

“Dal punto di vista degli Stati Uniti, il miglior risultato è che alcune delle intese o delle omissioni in questi accordi durante tre diversi vertici mostrano una mancanza di una posizione unificata tra alcuni paesi del Golfo e l’Asia”, ha detto Karasik.

Il ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita non ha risposto a una richiesta di commento di FOX Business al momento della pubblicazione.