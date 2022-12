Il cinese Xi ha chiesto che il petrolio venga scambiato in yuan al vertice del Golfo a Riyadh

Vertice con il Golfo, ‘pietra miliare’ della Lega Araba dice G.

Gli Stati Uniti diffidano della crescente influenza della Cina nel mondo arabo

Gli arabi stanno sfidando la pressione degli Stati Uniti per limitare i legami con la Cina, tagliando fuori la Russia

Il vertice ha mostrato il principe Mohammed dell’Arabia Saudita come leader chiave

RIYADH, 9 dic (Reuters) – La Cina lavorerà per acquistare petrolio e gas in yuan, ha detto venerdì il presidente Xi Jinping ai leader arabi del Golfo, in una mossa che sostiene l’obiettivo di Pechino di stabilizzare la sua valuta a livello internazionale e indebolire la presa del dollaro USA sul commercio globale . .

Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha ospitato due vertici arabi “importanti” in Arabia Saudita con il leader cinese, dimostrando l’abilità regionale del potente principe nelle collaborazioni al di là degli stretti legami storici con l’Occidente.

In un momento in cui il rapporto di Riyadh con Washington è stato messo alla prova sui diritti umani, la politica energetica e la Russia, l’Arabia Saudita, principale esportatore di petrolio, e il gigante economico cinese hanno entrambi inviato forti messaggi di “non interferenza” durante la visita di Xi.

Qualsiasi mossa dell’Arabia Saudita per abbandonare il dollaro nel suo commercio di petrolio sarebbe una mossa politica sismica, come Riyadh ha precedentemente minacciato di fronte a una possibile legislazione statunitense che esporrebbe i membri dell’OPEC a cause antitrust.

La crescente influenza della Cina nel Golfo ha innervosito gli Stati Uniti. L’approfondimento dei legami economici è stato discusso durante la visita di Xi, dove è stato accolto in pompa magna e venerdì ha incontrato gli stati del Golfo e ha partecipato a un vertice di ampio respiro con i leader della Lega Araba che abbracciano il Golfo, il Levante e l’Africa.

Venerdì, all’inizio dei colloqui, il principe Mohammed ha annunciato una “nuova fase storica nelle relazioni con la Cina”, in netto contrasto con gli incontri USA-Arabia Saudita cinque mesi fa, quando il presidente Joe Biden partecipò a un piccolo vertice arabo a Riyadh.

Alla domanda sulle relazioni del suo paese con Washington alla luce del calore mostrato a Xi, il ministro degli Esteri principe Faisal bin Farhan Al Saud ha detto che l’Arabia Saudita continuerà a lavorare con tutti i suoi partner. “Non lo vediamo come un gioco a somma zero”, ha detto.

“Non crediamo nella polarizzazione o nella scelta tra le parti”, ha detto il principe in una conferenza stampa dopo i colloqui.

Sebbene l’Arabia Saudita e la Cina abbiano firmato diversi accordi di partenariato strategico ed economico e le società cinesi siano entrate nei settori della tecnologia e delle infrastrutture, i legami continueranno ad essere alimentati in gran parte da interessi energetici, hanno detto gli analisti.

“Le preoccupazioni energetiche saranno al centro della relazione”, ha detto a Reuters Robert Mogilnicki, studioso residente senior presso l’Arab Gulf States Institute di Washington.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è in piedi con il presidente cinese Xi Jinping a Riyadh, in Arabia Saudita, l'8 dicembre 2022.

“I governi cinese e saudita vogliono sostenere i loro campioni nazionali e altri attori del settore privato per andare avanti con accordi commerciali e di investimento. Ci sarà anche una maggiore cooperazione sul lato tecnologico delle cose, che solleverà preoccupazioni familiari a Washington”.

Questa settimana l’Arabia Saudita ha concordato un memorandum d’intesa con Huawei sul cloud computing e la creazione di campus high-tech nelle città saudite. Un gigante tecnologico cinese ha preso parte alla costruzione di reti 5G nei paesi del Golfo, nonostante le preoccupazioni degli Stati Uniti sul potenziale rischio per la sicurezza derivante dall’utilizzo della sua tecnologia.

Partner naturali

Sfidando la pressione degli Stati Uniti sull’Arabia Saudita e sui suoi alleati del Golfo per limitare gli accordi con la Cina e rompere con il collega produttore di petrolio OPEC + Russia per la sua aggressione in Ucraina, stanno cercando di navigare in un ordine mondiale polarizzato tenendo presenti gli interessi economici e di sicurezza nazionali.

Riyadh è un importante fornitore di petrolio della Cina e i due paesi hanno ribadito in una dichiarazione congiunta l’importanza della stabilità del mercato globale e della cooperazione energetica, cercando nel contempo di aumentare il commercio non petrolifero e migliorare la cooperazione sull’energia nucleare pacifica.

Xi ha affermato che Pechino continuerà a importare grandi quantità di petrolio dai paesi arabi del Golfo e ad espandere le importazioni di gas naturale liquefatto, aggiungendo che i loro paesi sono partner naturali e che coopereranno ulteriormente nello sviluppo di petrolio e gas a monte.

La Cina “utilizzerà pienamente la Shanghai Petroleum and National Gas Exchange come piattaforma per la liquidazione dello yuan nel commercio di petrolio e gas”, ha affermato.

Pechino ha spinto affinché la sua valuta yuan fosse utilizzata nel commercio al posto del dollaro USA.

Una fonte saudita che ha parlato prima della visita di Xi ha detto a Reuters che la decisione di vendere una piccola quantità di petrolio alla Cina in yuan avrebbe senso per pagare direttamente le importazioni cinesi, ma “non è ancora il momento giusto”.

La maggior parte delle attività e delle riserve dell’Arabia Saudita sono in dollari, inclusi più di 120 miliardi di dollari in titoli del Tesoro statunitensi detenuti da Riyadh, e il riyal saudita è ancorato al dollaro come le altre valute del Golfo.

In precedenza, il leader cinese ha affermato che la sua visita ha annunciato una nuova era nelle relazioni, esprimendo la speranza che i vertici arabi diventino “eventi fondamentali nella storia delle relazioni sino-arabe”.

Segnalazioni aggiuntive di Eduardo Baptista a Pechino, Riham Algousa, Ahmed Kadar e Lina Najm a Dubai, testi di Kaida Cantes e Dominic Evans Montaggio di Mark Heinrich, William McLean e Mark Potter.

