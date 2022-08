Il CEO di Nvidia conferma che le “nuove entusiasmanti GPU di nuova generazione” GeForce RTX 40 saranno svelate a fine settembre

Durante quello I guadagni prevedono il secondo trimestre dell’anno fiscale 2023Il CEO di NVIDIA ha confermato che le loro GPU di prossima generazione, la serie GeForce RTX 40, arriveranno presto.

Il secondo trimestre di NVIDIA quest’anno è stato brutale, con entrate di gioco in calo del 44% e del 33% anno su anno. Puoi leggere il rapporto completo sugli utili del nostro team finanziario qui Ma quello di cui parleremo è che il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha confermato che le loro GPU di prossima generazione stanno arrivando.

Nvidia lo ha confermato Adeguamento dei prezzi sulle schede grafiche esistenti È venuto nel tentativo di eliminare l’inventario in eccesso per fare spazio ai prodotti di prossima generazione. Jensen afferma che la prossima generazione di schede grafiche e architettura GPU sarà molto eccitante, come puoi leggere dal rapporto qui sotto:

La nostra strategia consiste nel ridurre le vendite in questo trimestre e nel prossimo trimestre per correggere il bilanciamento del canale. Ovviamente, siamo al massimo e la situazione macro ha preso una brutta piega. Quindi, la nostra prima strategia consiste nel ridurre le vendite nei prossimi due trimestri per adeguare l’inventario del canale. Abbiamo anche stabilito piani per stabilizzare i prezzi dei nostri prodotti attuali in preparazione per la prossima generazione di prodotti.

Ampere è la GPU più popolare che abbiamo mai costruito. È tra le prime 15 GPU di gioco più popolari su Steam. Ed è una delle migliori GPU al mondo e avrà molto successo per un po’ di tempo. Tuttavia, abbiamo una nuova prossima generazione in arrivo che si sovrapporrà a quella. Quindi, abbiamo preso – abbiamo fatto due cose. Abbiamo ridotto le vendite per regolare il bilanciamento del canale Abbiamo implementato piani con i nostri partner per stabilizzare il prezzo dei prodotti nel canale in preparazione per la nostra prossima generazione.

Ci aspettiamo che tutto questo funzioni verso un percorso per essere in buona forma il prossimo anno. ok? Quindi, quello era il nostro piano di gioco.

CEO di NVIDIA – Jensen Huang (chiamata sugli utili del secondo trimestre 2023)