Il CEO di FTX afferma che la società è coinvolta in una “frode vecchio stile” sotto SBF

Il CEO dell’era del fallimento di FTX, John J. Ray III, incaricato di guidare lo scambio di criptovalute crollato attraverso la riorganizzazione del Capitolo 11, ha dichiarato martedì che il fondatore dell’azienda ed ex CEO Sam Bankman-Fried ha rilasciato diverse false dichiarazioni sulle finanze della sua azienda.

Ray, che ha supervisionato la famigerata frode aziendale di Enron, ha definito le azioni di FTX “frode vecchio stile”.

“Sta prendendo soldi dal cliente e li usa per i propri scopi”, ha detto Ray. “Non sofisticato”, ha detto, aggiungendo che la raffinatezza del progetto è nascosta in bella vista.

La testimonianza di Ray potrebbe aver fatto luce sulle teorie alla base delle accuse del Dipartimento di Giustizia contro Bankman-Fried. È stato accusato di otto capi di imputazione per frode telematicaMartedì Securities Frode e cospirazione.

Le accuse penali dell’agenzia relative all’appropriazione indebita di fondi dei clienti da parte di Bankman-Fried devono dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che Bankman-Fried sapeva e intendeva mentire a clienti o istituti di credito.

Il CEO di FTX Group, John J. Ray III, pone una domanda a un’audizione del Comitato per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti che indaga sul crollo dell’exchange di criptovalute FTX, ora in bancarotta, dopo l’arresto del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried a Capitol Hill a Washington, USA. 13 dicembre 2022. REUTERS/Elizabeth Frantz

La testimonianza del presidente di FTX è arrivata davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, dove Bankman-Fried avrebbe dovuto testimoniare tramite videoconferenza. Tuttavia, al pubblico è stata negata l’opportunità di ascoltare la testimonianza del merlato fondatore dopo che è stato arrestato dalle autorità delle Bahamas lunedì sera.

autorità delle Bahamas Bankman-Fried è stato preso in custodia L’accusa è stata originariamente depositata sotto sigillo su richiesta del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lunedì notte.

In un atto d’accusa reso pubblico martedì, il DOJ ha accusato Bankman-Fried di frode telematica e cospirazione per commettere frodi telematiche contro clienti e istituti di credito FTX in violazione delle leggi sul finanziamento della campagna da parte del governo degli Stati Uniti.

In azioni civili separate depositate martedì, The Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati UnitiE questo Commodity and Futures Trading Commission degli Stati UnitiDi conseguenza, Bankman-Fried avrebbe violato le leggi sui titoli Legge sullo scambio di merci e il regolamento dell’agenzia.

Alla domanda se ci fosse un modo in cui i senior manager di Bankman-Fried e FTX avrebbero potuto non essere a conoscenza del fatto che le sue aziende avevano messo in comune i fondi dei clienti, l’hedge fund di criptovalute di Bankman-Fried Alameda Research ha consentito l’accesso illimitato ai conti dei clienti FTX, Ray III ha risposto: “No”.

In un’intervista a Il vertice del libro degli affari del New York TimesBankman-Fried ha detto che “non conosce la commistione [customer] Finance.” Ha detto che “non stava cercando di frodare nessuno”, “non gestiva Alameda” e “non aveva idea di cosa stesse succedendo”.

È stato chiesto anche a Ray Controversie I commenti all’udienza preparati da Bankman-Fried sono trapelati, suggerendo che FTX fosse solvibile, ma c’è stata una corsa alla banca quando Binance ha ritirato il suo investimento pianificato in FTX, e FTX era solvibile negli Stati Uniti e in grado di pagare i suoi clienti. Anche Bankmann-Fried Ha twittato la richiesta il 10 novembre, il giorno prima della dichiarazione di fallimento della transazione.

“Sulla base delle prove che hai raccolto, c’è qualche verità in questa affermazione”, ha chiesto a Ray il rappresentante della Georgia Loudermilk.

“Abbiamo ancora un buco in America, quindi non è solvibile mentre ci sediamo qui oggi. È impreciso. Onestamente, non so come lo sappia. Siamo fiduciosi”, ha detto Ray.

“Prima di quell’episodio, credevi che FTX fosse un solvente?” Repubblica dell’Ohio Gonzalez ha chiesto della faccia di Binance. “No”, ha risposto Ray.

Rep. Missouri Wagner ha chiesto a Ray se il trasferimento di fondi FTX ad Alameda fosse stato un errore e Bankman-Fried si è scusato pubblicamente per aver indirizzato male le sue società.

“Non trovo credibile nessuno di questi rapporti”, ha detto Ray III.

Rappresentante. Wagner ha affermato che la piattaforma di trading internazionale di FTX, FTX.com, dispone di un sofisticato sistema di gestione del rischio commisurato alla portata delle sue operazioni.

“Vedo che è completamente sbagliato. Non c’è tecnica”, ha detto Ray III. “Senza alcuna amministrazione”.

Alexis Keenan è un giornalista legale per Yahoo Finance. Segui Alexis su Twitter @Alexisquiet.

