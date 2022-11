Il campus dell’Università della Virginia consiglia un rifugio dopo il rapporto sulla sparatoria, sospetto ancora latitante

CNN

Il campus principale dell’Università della Virginia a Charlottesville è bloccato Secondo il dipartimento di polizia dell’Università della Virginia, gli agenti stavano cercando un sospetto ritenuto armato e pericoloso a seguito delle segnalazioni di una sparatoria.

La polizia ha twittato che al campus è stato consigliato di ripararsi sul posto alle 22:40 a seguito di una sparatoria a Galbraith Road.

Al momento non è chiaro se ci siano feriti o vittime.

Si ritiene che il sospetto, successivamente identificato dalla polizia come Christopher Darnell Jones, sia armato e pericoloso. Indossa una giacca bordeaux con blue jeans e scarpe rosse e la polizia dice che potrebbe guidare un SUV nero.

Il dipartimento di polizia dell’UVA sta cercando Christopher Darnell Jones in relazione a una sparatoria nel campus dell’Università della Virginia. Chiama il 911 se visto, non avvicinarti. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw — Dipartimento di Polizia UVA (@UVAPolice) 14 novembre 2022

Le autorità hanno detto lunedì mattina che diversi dipartimenti di polizia stavano attivamente cercando Jones, incluso l’utilizzo di un elicottero della Polizia di Stato della Virginia.

Jones è elencato Sito web universitario di atletica leggera Come giocatore di football nel 2018, non ha partecipato a nessuno sport da matricola. Non è chiaro se sia ancora uno studente all’UVA.

La CNN ha contattato la polizia del campus per ulteriori informazioni.

Robyn S. Hadley, vicepresidente dell’UVA e responsabile degli affari studenteschi, ha detto agli studenti di “prendere sul serio il rifugio al comando perché la situazione è dinamica”.

“Abbiamo tutti ricevuto così tanti messaggi di accoglienza che sono spaventosi”, ha detto Hadley Un’email al corpo studentesco dell’UVA.

“Sono fondamentalmente come molti di voi; Rimango in contatto diretto con la dirigenza universitaria e l’UPD… Se non sei all’interno e al sicuro, cerca immediatamente protezione”, ha detto Hadley, aggiungendo che diverse giurisdizioni di polizia stanno lavorando per localizzare il sospetto.

