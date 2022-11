Il bundle del Black Friday per Nintendo Switch è disponibile ovunque

Stai cercando di mettere finalmente le mani su un Nintendo Switch o stai cercando di ottenere un Nintendo Switch da regalare quest’anno? Ehi ragazzi, le offerte del Black Friday per Nintendo da $ 299 per la console Nintendo Switch del Black Friday sono tornate. Questo accordo del Black Friday per Nintendo Switch è attivo ovunque, senza abbonamento richiesto o altre restrizioni per sfruttare appieno questo accordo del Black Friday per Nintendo Switch.

Voglio ribadire come Nintendo Switch sia un’ottima scelta per chiunque cerchi il regalo perfetto quest’anno.

Pacchetto Black Friday per Nintendo Switch

Cosa c’è nell’affare del Black Friday per Nintendo Switch?

Nintendo offre notoriamente una variazione di questo pacchetto ogni Black Friday e ha ricevuto parecchi aggiornamenti nel corso degli anni. Ecco cosa è incluso nel bundle del Black Friday per Nintendo Switch:

HAC-001(01) Console modello Nintendo Switch con Joy-Con rosso neon e blu neon

Scarica il codice per Mario Kart 8 Deluxe

Codice di abbonamento di 3 mesi per Nintendo Switch Online

È un buon affare considerando che stai ottenendo un gioco e un abbonamento NSO al prezzo di un normale Nintendo Switch. Il Nintendo Switch è l’ultimo modello, il che significa che ha 4,5-9 ore di autonomia, rispetto alle 3-5 della versione originale. Non è uno Switch modello OLED, ma è comunque uno Switch e tutti adorano uno Switch!

Quando è disponibile l’offerta del Black Friday per Nintendo Switch?

Proprio adesso. Può essere acquistato ovunque e istantaneamente senza alcuna restrizione. L’accordo del Black Friday per Nintendo è andato in onda domenica con ogni vendita delle offerte del Black Friday di Walmart. Walmart inizialmente ha interrotto l’accordo solo per gli abbonati Walmart+, ma ora è disponibile gratuitamente per tutti.

Come ottenere nuove piste di mario kart 8 deluxe

Con un abbonamento di 3 mesi a Nintendo Switch Online, ottieni l’accesso al gioco online e a una raccolta di giochi Super NES e NES come parte dell’abbonamento. Tuttavia, se desideri accedere alle nuove piste di Mario Kart 8, dovrai eseguire l’aggiornamento Abbonamento di espansione NSO. Quel livello ti dà accesso a tracce aggiuntive di Mario Kart 8, DLC Animal Crossing, l’espansione Splatoon 2 Octo e una selezione di giochi per Nintendo 64 e Sega Genesis.

