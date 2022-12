Il bilancio delle frane in Malesia è salito a 23, lasciando 10 dispersi

Le squadre di soccorso alla ricerca di campeggiatori dispersi intrappolati in una frana in un campo senza licenza in Malesia venerdì hanno recuperato i corpi di una donna e di un ragazzo, portando il bilancio delle vittime a 23.

Il Frana a Padang KaliLa famosa zona collinare, a circa 30 miglia a nord di Kuala Lumpur, ha attraversato il campeggio mentre le persone dormivano nelle loro tende, uccidendo sei bambini.

Delle 94 persone coinvolte nel crollo, 61 sono al sicuro e 10 sono ancora disperse, ha detto il dipartimento dei vigili del fuoco e di soccorso dello stato di Selangor.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono continuate per un secondo giorno sabato dopo essere state interrotte durante la notte a causa delle forti piogge, che hanno complicato le operazioni, ha detto il capo dei vigili del fuoco e dei soccorsi Norasam Khamis.

“Dobbiamo stare attenti perché c’è un forte flusso d’acqua dall’alto e nel suolo. “Il terreno è soffice, il che complica la ricerca”, ha detto.

È stato riferito che 94 persone sono morte e 61 persone sono sopravvissute nella frana. Reuters

Secondo Norasam, un totale di 135 soccorritori con l’aiuto di escavatori e sette canini hanno ripreso a cercare nel fango denso e negli alberi abbattuti intorno alle 8:30.

Norasam ha detto ai giornalisti che le persone scomparse avevano poche possibilità di sopravvivenza a causa della mancanza di ossigeno e del peso del fango.

Secondo le indagini preliminari sono crollati circa 588.578 metri cubi di terreno. La terra cade da un’altezza di 100 piedi e copre un’area di circa un acro.

La National Disaster Management Agency della Malesia ha dichiarato che sono state identificate sei vittime. Il più piccolo è un bambino di 9 anni.

Il primo ministro Anwar Ibrahim ha detto ai giornalisti venerdì scorso che il governo fornirà 2.260 dollari in aiuti alle famiglie di ogni persona uccisa nella tragedia, mentre i sopravvissuti riceveranno 226 dollari per famiglia.

La frana ha colpito il campeggio a circa 30 miglia dalla capitale malese all’inizio di venerdì. Reuters

I dipartimenti forestali di diversi stati hanno ordinato la chiusura dei campeggi ad alto rischio e dei sentieri escursionistici e fuoristrada a seguito del disastro.

Le frane sono comuni In Malesia, ma di solito dopo forti piogge. Le inondazioni sono frequenti, con piogge in sette stati che lo scorso anno hanno provocato lo sfollamento di circa 21.000 persone.