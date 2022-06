Iga Sviatech vince l’Open di Francia, Koko Kauf primeggia nella finale femminile

Parigi – Numero 1 al mondo dopo aver giocato al Roland Corros per due settimane Iga Switech E un americano di 18 anni Caffè al cacao Incontrato per il titolo.

SwiTech, il campione dell’Open di Francia 2020, è il suo numero vincente consecutivo. Ne ha ricevuti 35, eguagliato la migliore corsa di questo secolo. Venere Williams. Soprattutto, gli è valso un secondo titolo del Grande Slam e si è assicurato innegabilmente il primo posto al mondo. Numero mondiale. Kauf, classificato 18°, è passato alla sua prima finale del Grande Slam dopo una corsa da sogno che non ha mai mollato un set. .

Aggiornamenti del concorso:

Fatto storia

SwiTech celebra la sua vittoria dominante con la sua famiglia e la sua squadra nel suo box, e corre da loro non appena la partita è finita. Grazie al suo successo, ora è la donna più giovane a vincere più major dopo Maria Sharapova nel 2006 e la prima donna a vincere una major dopo Justin Henin nel 2004 dopo aver raggiunto il numero 1. – D’RC Maine

Coco dovrebbe essere orgoglioso

Sono quindici giorni incredibili per Kauf. Sicuramente ora sarebbe rimasta delusa, ma per lei è stato un grande passo.

“Questa è la prima volta per me, quindi sto cercando di superarlo”, ha detto in seguito Kauf. “Prima di tutto vorrei congratularmi con Iga – quello che hai fatto è fantastico, te lo meriti. Spero che ci giocheremo in molte altre finali, forse un giorno vincerò su di te. Voglio solo ringraziare la mia squadra, mi dispiace, non sono riuscito a farlo oggi, ma grazie per tutto il supporto ragazzi. Questa è la prima volta per molti. “

Se continua ad avanzare, tornerà alle finali del Grande Slam. – Simone Campeggiatori

Swift si assicura il titolo degli Open di Francia

È stato accolto da un fragoroso applauso mentre Sviatech ha servito la partita. È una performance assolutamente spietata da parte del numero 1 al mondo, che fa cadere il caffè in 1 ora e 8 minuti. Perderà sempre il suo titolo e non sarà mai in dubbio. Swiatek va in tribuna per salutare la sua squadra e la star del calcio Robert Lewandowski assiste ai festeggiamenti. Kauf prende tutto con calma mentre versa lacrime. Sono poche le sue partite: è arrivata alla finale del suo primo Grande Slam. – Tom Hamilton

Il tempo sta cambiando…

Al Roland Corros il cielo è stato coperto con possibili temporali questo pomeriggio. Quando Kauf fa partire il secondo set battendo Swedek, i riflettori sono ora accesi a Court Philippe Chatterjee. – Hamilton

Il primo set è stato catturato da Iga

Si tratta del primo set abbandonato del torneo di Kauf, con lo svedese che ha segnato il vantaggio di 6-1 in soli 32 minuti. A peggiorare le cose per Gauff, Swiadech ha stabilito un record di 35-4 di 18-4 agli Open di Francia dopo aver vinto il set di apertura. – Maine

Swiatek è molto aggressivo

È un pacchetto brutale per il caffè al cacao. Swiatek ha effettuato il suo secondo servizio completo. Kauf aveva bisogno di una partenza veloce nel secondo set per dargli fiducia. – Campeggiatori

La famiglia reale polacca in tribuna La famiglia reale polacca

Il calciatore Robert Lewandowski guarda lo svedese allo stadio. Entrambi sono grandi star dello sport in Polonia. Lewandowski si è ritirato dal servizio nazionale per estendere il suo sostegno alla Svizzera nella vittoria per 2-1 di mercoledì sul Galles. – Hamilton

Richiede un inizio forte

Quanto è importante vincere il set di apertura in una grande finale? La buona notizia per la Svezia, che inizialmente era in vantaggio per 3-0, è che per le donne è quasi una necessità. – Campeggiatori

Secondo le statistiche ESPN e la ricerca di informazioni, la vincitrice del set di apertura ha vinto 58 delle ultime 65 finali principali femminili e 18 delle ultime 20 agli Open di Francia. Simona Halep è l’ultima campionessa a riprendersi dalla sconfitta del set di apertura a Parigi; È pronto a tornare oltre Sloane Stephens per vincere il trofeo nel 2018. – Maine

Kauf ha segnato una corsa incredibile agli Open di Francia, senza mai perdere un set fino alla finale. YOAN VALAT / EPA-EFE / Shutterstock

A proposito del secondo servizio di Coco

Ha una vera possibilità se Coff gioca in modo pulito sul servizio, riducendo al minimo il numero di doppi errori. Il problema è che SwiTech riceverà per intero il suo secondo servizio. Quindi, se Kauf vuole avere successo, è obbligatoria una percentuale di primo servizio più alta.

Non sorprende che Kauf sia nervoso. Ha commesso degli errori all’inizio di Swedek e l’ha aiutata a risolverli. Tuttavia, non è sicura se li otterrà. – Campeggiatori

Ponendo le basi

Philip Chatterjee Court è ancora straripante. Rafa Nadal L’abbiamo già visitato prima della sua ultima partita di domani ed è seduto sui sedili anteriori con Billy Jean King davanti al palco del presidente dei reali del tennis. – Hamilton

Riscaldamento

Anteprima della partita

Perché vincerà Iga Swedek

“Sento di giocare meglio in ogni partita” – iga_swiatek Guardando indietro a una straordinaria vittoria in semifinale di oggi:#Roland Garros – Roland Garros (rolandgarros) 2 giugno 2022

Molto semplicemente, Swedek è ora la migliore giocatrice su questo pianeta. Dall’origine Jelena Ostapenko A febbraio ha perso solo due set, uno a Stoccarda e uno a Parigi, vincendo 34 partite di fila, vincendo cinque titoli.

Swedek, che ha vinto il campionato nel 2020 all’età di 19 anni, è ora il miglior giocatore. Il ritiro dell’Ash Party, come sentì John McEnroe quando John Borg se ne andò, potrebbe aver perso un rivale e motivarlo. Invece, ha afferrato l’abito n. 1 e l’ha abbracciato forte.

“Uso il numero 1 per fare pressione sui miei avversari”, ha detto prima della partita.

Il suo servizio è forte, il suo diritto è letale, la sua schiena è solida e la sua sicurezza è inarrestabile. Molto lavoro è stato fatto da lui e dalla sua psicologa sportiva Daria Abramovich per portarla fuori dal campo e mantenerla in equilibrio e portare tutto avanti, ma l’innata capacità di Swedek di trovare una soluzione in tribunale quando è nei guai è altrettanto impressionante.

Aggressivo sulla seconda di servizio dell’avversario, ha vinto del 66%, ha messo pressione su Kauf, il suo tallone d’Achille è stato il suo occasionale secondo break. Attaccherà, attaccherà e alcuni attaccheranno. È difficile vederla fermarsi. – Campeggiatori

Perché vince Coco Kauf

“Oggi penso di aver giocato meglio che potevo” No.18 CocoGauff Ha raggiunto la sua prima finale del Grande Slam #Roland Garros – Roland Garros (rolandgarros) 2 giugno 2022

C’era qualcosa di nuovo in Koko Kauf fin dall’inizio della partita che corrispondeva solo alla sua notevole maturità.

Il diciottenne è arrivato ai quarti di finale due anni fa e quest’anno ha iniziato la sua visita a Parigi festeggiando il diploma di scuola superiore. Fin dall’inizio era rilassata, determinata e completamente nel suo organo.

L’argilla può ancora diventare la sua superficie migliore. Un trio brillante su tutti i fronti, si è adattato al pattinaggio e la sua copertura sul campo è stata una prestazione senza sforzo.

Questa è la sua prima finale del Grande Slam, quindi ci sarà senza dubbio tensione. Ma il suo gioco è a posto e sembra appartenere a questa posizione. Questa potrebbe essere la prima partita in molte finali del Grande Slam, ovviamente, non una volta.

Fondamentalmente dipende da quanto controllo può ottenere. Se può servire meglio da Swede e ottenere il suo predecessore, può essere difficile. Ma se Kauf espande i rally e si concentra sugli scambi di rovescio con rovescio, può vincere.

Un titolo del Grande Slam è in pericolo, ma Kauf lo farà con passo sicuro.

Swiatek “è ora in linea, a quanto pare”, ha detto Gauff. “Penso di non avere nulla da perdere in questo. Andare al torneo sulla carta è il suo preferito. Giocherò liberamente e giocherò il mio miglior tennis. Penso che nella finale del Grande Slam possa succedere di tutto”. – Campeggiatori

cosa accadrà?

La teen star numero 1 al mondo Il #Roland Garros La finale è fissata pic.twitter.com/rAoL87jiGM – US Open Tennis (uso aperto) 2 giugno 2022

Sulla carta dovrebbe vincere Swiatek, ma potrebbe essere più vicino, forse tre set. Se Kauf serve bene, ha una grande possibilità. Altrimenti, Swiatek è molto più forte ora. Siediti e divertiti! – Campeggiatori