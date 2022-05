I telescopi rivelano perché Nettuno è più blu di Urano

I precedenti tentativi di comprendere questa differenza si sono concentrati sull’atmosfera dei pianeti superiori a specifiche lunghezze d’onda della luce.

Patrick Irwin, uno dei principali ricercatori di fisica planetaria presso l’Università di Oxford, ha dichiarato in una dichiarazione: “Questo è il primo modello che abbina le osservazioni simultanee della luce solare dalle lunghezze d’onda dell’ultravioletto a quelle dell’infrarosso”.

Oltre alle nubi di metano e ghiaccio di idrogeno solforato, il modello ha studiato anche strati atmosferici più profondi contenenti particelle di nebbia.

Nuove osservazioni del telescopio Gemini North, situato vicino alla vetta del Mauna Kea alle Hawaii, sono state incorporate in altri dati del telescopio d’archivio. Il team ha studiato tre strati di aerosol a diverse altitudini in Urano e Nettuno. Lo strato intermedio di particelle di nebbia è maggiormente influenzato dal colore.

Su entrambi i pianeti, il ghiaccio di metano è lo strato intermedio dello spazio in cui il metano si trasforma in ghiaccio. Nettuno ha un’atmosfera turbolenta che è più attiva di quella lenta e noiosa di Urano, impedendo così alle particelle di metano e alla neve di formare una nebbia su Nettuno.

Gli scienziati sperano che questo modello possa aiutare a spiegare perché i punti neri appaiono su Nettuno, ma meno su Urano. Man mano che lo strato atmosferico profondo si oscura, Nettuno diventa più visibile.

“Speriamo che la creazione di questo modello ci aiuti a comprendere le nuvole e la nebbia nell’atmosfera del gigante di ghiaccio”, ha affermato in una nota Mike Wong, astronomo dell’Università della California, a Berkeley. “Spiegare la differenza di colore tra Urano e Nettuno è un bonus inaspettato!”

Possiamo saperne di più su questi mondi misteriosi, che sono stati visitati solo da Voyager 2 durante il volo rapido.

Il Planetary Decade Survey, pubblicato ad aprile, era inizialmente consigliato per la dedica Uranus Orbiter e Probe la prossima grande missione della NASA . Gli autori del rapporto vedono l’orbita di Urano e la sonda come un modo per trasferire agli astronomi le conoscenze sui giganti.