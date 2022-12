I playoff del college football scelgono Georgia, Michigan, TCU, Ohio State

Georgia, Michigan, TCU e Ohio State giocheranno per il campionato nazionale dopo la selezione dei playoff del College Football di domenica.

Dopo non aver giocato nella partita del campionato della conferenza, i Buckeyes (11-1) sono avanzati di un posto dopo la sconfitta dell’USC nella partita per il titolo Pac-12 venerdì, regalando ai Big Ten due squadre di playoff per la prima volta nella storia di nove anni di il formato. .

No. 4 Ohio State affronterà la Georgia n. 1 nel Chick-fil-A Beach Bowl, e la n. 2 Michigan affronterà il numero 3 TCU il 31 dicembre al Vrbo Fiesta Bowl.

Il campionato nazionale CFP presentato da AT&T si terrà il 9 gennaio al Sophie Stadium di Inglewood, in California.

Georgia Caesars ha aperto come favorita di 7 punti sullo stato dell’Ohio al bookmaker e Michigan era una favorita di 9 punti su TCU.

Dopo una sconfitta agli straordinari nella partita del campionato Big 12 contro Kansas State, TCU (12-1) ha perso il suo numero 1. 3 ha mantenuto il grado. Gli Horned Frogs e i Buckeyes sono la quinta e la sesta squadra a partecipare ai College Football Playoff senza vincere un titolo di conferenza.

L’allenatore degli Horned Frogs Sonny Dykes ha detto di essere preoccupato per la posizione nei playoff della sua squadra dopo la sconfitta, ma ha detto di avere fiducia nel comitato di selezione.

A una festa di sorveglianza per i giocatori e lo staff della TCU nel campus di Fort Worth, in Texas, gli applausi sono scoppiati quando i Frogs sono entrati nel girone durante la cerimonia dell’annuncio.

“Abbiamo passato alcune notti insonni, ma apprezziamo la fiducia della squadra nei nostri giocatori e nel nostro programma”, ha detto domenica Dykes. “Penso che tu possa sentirlo all’inizio della stagione.”

L’Alabama (10-2) sperava di entrare nei primi quattro dopo le sconfitte contro USC e TCU, sabato l’allenatore Nick Saban ha fatto pressioni per la sua squadra.

“Se giochiamo con una di quelle squadre in cui siamo sul punto di entrare, siamo perdenti o favoriti?” Saban ha detto su Fox all’intervallo del Big Ten Championship.

The Crimson Tide è stato classificato al quinto posto dal comitato di selezione.

Il presidente del comitato Boo Corrigan, direttore atletico di NC State, ha affermato che le grandi vittorie dell’Ohio State su Penn State e Notre Dame hanno contribuito a spingere i Buckeyes sull’Alabama.

“Quando abbiamo esaminato i lavori complessivi, il team era a suo agio con il numero 4 dell’Ohio State e il numero 5 dell’Alabama”, ha detto Corrigan in un’intervista su ESPN.

Corrigan ha detto a Heather Dinich di ESPN che tre squadre (TCU, Alabama e Ohio State) potrebbero essere senza titoli di conferenza.

“Ovviamente cambierà qualcosa perché è diverso rispetto al passato, ma il nostro obiettivo è vedere la totalità delle partite giocate”, ha detto.

Corrigan ha affermato che ci sono state discussioni considerevoli in Alabama, ma senza i titoli delle conferenze, l’attenzione si è concentrata maggiormente sui curriculum. La vittoria della TCU in regular season contro il Kansas State si è profilata nel finale – il comitato è rimasto impressionato dal ritorno degli Horned Frogs e dal margine di vittoria di 10 punti – ma Corrigan ha detto che era solo un esempio di ciò che ha impressionato il comitato.

“Pensi a TCU nella partita contro Baylor, scendere in campo, correre giù per il campo, calciare un canestro la dice lunga su una squadra disciplinata, una squadra a tutto tondo”, ha detto. “Stiamo cercando di vedere tutto ciò che possiamo mentre entriamo in questo.”

Georgia (13-0) e Michigan (13-0) hanno raggiunto i playoff per il secondo anno consecutivo. Sabato hanno vinto facilmente le rispettive partite per il titolo della conferenza e diventeranno la quarta squadra a vincere il CFP con un record di imbattibilità.

L’unica volta che Georgia e Ohio State avevano giocato prima era nel Citrus Bowl del 1992, una vittoria per 21-14 dei Bulldogs. La TCU, che vinse il titolo nazionale nel 1938, non aveva mai giocato nel Michigan.

Dopo che molti giocatori hanno guardato la partita del campionato Big 12 di sabato, i Wolverines hanno applaudito il loro avversario in semifinale.

“Max Duggan, è un grande giocatore”, ha detto il quarterback del Michigan JJ McCarthy, “ma sarà bello vedere come si prepara contro la nostra difesa. Cerco sempre di vedere se riesco a prendere pezzi da altri quarterback ” gioco. Aggiungilo al mio. Max, è un tipo tosto. Guardandolo lanciare la palla, specialmente in quegli ultimi due drive, è stato davvero fermarsi e realizzare: “Ehi, sono i Big 12, ma ho intenzione di ottenere una possibilità. Usa le mie gambe.”

Il Michigan sta cercando di fare un altro passo avanti dopo essere passato alle semifinali la scorsa stagione prima di essere eliminato dalla Georgia.

“Quell’obiettivo finale, non stavamo davvero girando per quel campionato nazionale l’anno scorso”, ha detto McCarthy. “Si trattava di battere l’Ohio State e vincere il Big Ten Championship, ma quest’anno puntiamo per questo e lo otterremo”.

Corrigan ha detto che la squadra non ha fatto alcuno sforzo particolare per evitare una rivincita con Ohio State e Michigan in semifinale. I Buckeyes e i Wolverines non avevano mai giocato al di fuori della loro partita annuale della stagione regolare durante la rivalità che risale al 1902.

