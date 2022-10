I Phillies sono usciti in testa alla gara 3 dell’NLCS, grazie a un gioco avventuroso di Gene Segura.

Canalizzando il giro sulle montagne russe che era la loro stagione, Jean Segura E questo Filadelfia Phillies venuto a battere San Diego Padres Prende un vantaggio di 2-1 in serie nel gioco 3 dell’NLCS. Poco dopo che il suo gioco difensivo in seconda base ha permesso ai Padres di pareggiare la partita, Segura ha lanciato un singolo da due punti nell’outfield per sigillare il via libera.

Sostenuto in parte dalle giocate di Segura in tuffo, lo staff di lancio dei Phillies lo ha bloccato da lì per vincere 4-2. I Phillies hanno condotto per quasi l’intera partita Kyle Schwarber Ha condotto il fondo del primo con il suo secondo fuoricampo della serie.

I Padres hanno anche fatto una strana giocata nel quarto, quando con i corridori in prima e terza, Jake Cronenworth Colpisci una palla a terra sull’interbase che sembra un doppio gioco. Bryson Stott ha effettuato un tiro di routine a Segura al secondo posto, ma Segura non ha preso la palla. Dopo un nuovo controllo per assicurarsi che non prendesse la palla, tutti erano al sicuro e stavano correndo.

Questo è un vantaggio Rhys HoskinsUn viaggio in elicottero in prima base ha alimentato gravi errori difensivi che hanno afflitto la squadra all’inizio e … più facilmente combinabili con il successo più avanti nella stagione.

Questa volta, almeno, Segura ha messo rapidamente l’errore nel suo specchietto retrovisore, tirando fuori un colpo alla frizione per guidare in due manche dal motorino di avviamento di Padres. Joe Musgrove. Come una specie di ciliegia cosmica, Segura è stata subito raccolta dal primo piano.

I Phillies in seguito hanno beneficiato di un errore di schieramento di Padres durante un errore Giovanni Soto L’immersione è consentita Alec BaumIl colpo di RBI rotola contro il muro.

San Diego ha avuto il sopravvento in una battaglia di lancio di gara 3 con Musgrove rovente, il mancino dei Phillies. Ranger Suarez C’erano altre idee. Il 27enne ha concesso solo due colpi e una corsa in cinque inning. Il manager dei Phillies Rob Thompson ha deciso di rimuovere Suarez dopo 68 lanci e di passare la palla al suo bullpen.

Zach Eflin e Jose Alvarado ha lanciato ciascuno un inning dominante senza reti, anche se sciatto, in precedenza. Serantani Dominguez Ha terminato il gioco con un salvataggio di due inning. Nel nono, una chiamata swing ravvicinata si è interrotta Professor Jurickson e ha aiutato la causa di Phyllis.

Il veterano dei Padres è stato espulso dopo essere stato fortemente in disaccordo con l’arbitro di terza base Todd Tichener.

I Phillies rotolano davanti ai loro tifosi di casa con un vantaggio di 2-1 nella serie. Il gioco 4 è fissato per sabato sera alle 19:45 ET su Fox. San Diego prevede di lanciare Mike Clevinger. Thompson ha detto che i Phillies andranno con il mancino Bailey vacilla. Il 25enne deve ancora lanciare nella post-stagione, ma ha consegnato solidi inning nella seconda metà. Filadelfia si appoggerà di nuovo pesantemente al bullpen, poiché Thompson si aspetta che Falter riesca a completare la formazione solo una volta.

