I paesi dell’UE approvano i prelievi inaspettati per l’energia, tornano al tetto massimo del prezzo del gas

BRUXELLES, 30 set. (Reuters) – I paesi dell’Unione europea hanno concordato venerdì di imporre tasse di emergenza sui profitti imprevisti delle compagnie energetiche e hanno avviato i colloqui sul prossimo passo per affrontare la crisi energetica europea: un prezzo massimo del gas a livello di blocco.

I ministri dei 27 Stati membri dell’UE si sono incontrati venerdì a Bruxelles, dove hanno approvato le misure proposte all’inizio di questo mese per frenare l’aumento dei prezzi dell’energia.

Il pacchetto include una tassa sui profitti in eccesso delle società di combustibili fossili quest’anno o il prossimo, un’altra tassa sugli alti ricavi dei produttori di energia a basso costo e una riduzione del 5% dell’uso di elettricità durante i periodi di picco dei prezzi.

Con l’accordo in atto, la prossima mossa dell’UE ha avviato i negoziati venerdì mattina per frenare la crisi dei prezzi, con molti paesi che desiderano un tetto massimo del prezzo del gas più ampio, anche se altri, in particolare la Germania, sono contrari.

“Tutte queste misure temporanee sono molto buone, ma per trovare una soluzione per aiutare i nostri cittadini in questa crisi energetica, dobbiamo controllare i prezzi del gas”, ha detto venerdì il ministro dell’Economia croato Davor Filipovic.

Quindici paesi, tra cui Francia, Italia e Polonia, questa settimana hanno chiesto a Bruxelles di proporre un limite di prezzo su tutte le transazioni di gas all’ingrosso per frenare l’inflazione.

Belgio, Grecia, Polonia e Italia hanno dichiarato in un memorandum visto da Reuters giovedì che delinea il loro piano che il tetto dovrebbe essere “abbastanza alto e flessibile da consentire all’Europa di attrarre le risorse necessarie”.

I paesi hanno respinto l’affermazione della Commissione secondo cui un tetto massimo del prezzo del gas più ampio richiederebbe “significative risorse finanziarie” per finanziare acquisti di emergenza di gas se i prezzi di mercato superano il limite dell’UE.

Il ministro dell’Energia belga Tinne Van der Straeten ha affermato che sarebbero necessari solo 2 miliardi di euro (1,96 miliardi di dollari), poiché la maggior parte delle importazioni europee ha contratti a lungo termine o arriva tramite gasdotto senza facili acquirenti alternativi.

Farà parte dei 140 miliardi di euro che prevede di aumentare nelle sue tasse sugli utili inaspettati sulle società energetiche dell’UE.

Il vice primo ministro della Repubblica Ceca Jozef Sikela e il commissario europeo per l’Energia Kadri Simpson tengono una conferenza stampa dopo la riunione dei ministri dell’Energia dell’UE sugli alti prezzi dell’energia il 30 settembre 2022 a Bruxelles, in Belgio. REUTERS/Yves Herman leggi di più

Ma Germania, Austria, Paesi Bassi e altri avvertono che ampi limiti di prezzo del gas renderanno difficile per i paesi acquistare gas se non possono competere con gli acquirenti nei mercati globali competitivi in ​​termini di prezzi.

Un diplomatico dell’UE ha affermato che l’idea “rischia la sicurezza dell’approvvigionamento” mentre l’Europa si dirige verso l’inverno con scarse forniture di energia dopo che la Russia ha interrotto i flussi di gas verso l’Europa come rappresaglia per le sanzioni occidentali contro Mosca per la sua invasione dell’Ucraina.

Anche la Commissione europea ha sollevato dubbi, suggerendo invece che l’UE avanzi con limiti di prezzo più ristretti, mirando solo al gas russo, o in particolare al gas utilizzato per la produzione di energia.

Il capo della politica energetica dell’UE, Kadri Simpson, ha affermato che “dobbiamo fissare un tetto massimo a tutto il gas russo”.

Bruxelles ha suggerito l’idea all’inizio di questo mese, ma ha incontrato l’opposizione dei paesi dell’Europa centrale e orientale, che temono che Mosca si vendicherà tagliando il gas rimanente che ancora invia loro.

Con l’introduzione di misure a livello dell’UE, Bruxelles spera di superare gli approcci nazionali non uniformi dei governi alla crisi energetica, che ha visto i paesi dell’UE più ricchi fare più dei paesi più poveri per fornire denaro alle aziende in difficoltà e ai consumatori alle prese con le bollette.

La Germania, la più grande economia d’Europa, giovedì ha presentato un pacchetto da 200 miliardi di euro per far fronte all’aumento dei costi energetici, compreso un freno ai prezzi del gas.

Il ministro dell’Energia lussemburghese Claude Durms ha esortato Bruxelles a modificare le norme dell’UE sugli aiuti di Stato per prevenire una “folle” concorrenza di spesa tra i paesi.

“Questa è la prossima frontiera, per ottenere più unità e fermare queste lotte interne”, ha detto Durmes.

($ 1 = 1,0182 euro)

Reportage di Kate Abnett e Gabriela Pacinska; Rapporti aggiuntivi di Philip Blenkinsop, Bart Meijer e John Chalmers; Montaggio di John Harvey

