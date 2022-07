I numeri dietro il dominio dei Toronto Blue Jays sui Boston Red Sox

I Toronto Blue Jays non hanno aspettato molto per trovare il loro ritmo dopo la pausa All-Star. Hanno messo su una clinica offensiva venerdì sera, sconfiggendo i Boston Red Sox 28-5.



Difensore sinistro Rymel Tapia Finito una prestazione 3 su 7 al piatto con sei RBI e un grande slam. Quell’homer è stato un lavoro all’interno del parco, il secondo nella storia del franchise di Blue Jays. Michael A. per i Washington Nationals nel 2017. È stato il primo Grande Slam all’interno del parco in MLB da quando lo ha fatto Taylor.

I Jays hanno fatto la maggior parte del danno nel quinto inning segnando 11 punti in quel frame. Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers Tom Brady, che ha giocato le sue prime 20 stagioni per i New England Patriots, ha osservato la dura notte di Boston. Brady, ovviamente, ha una storia di rimonte epiche, tornando da 25 punti in meno per battere gli Atlanta Falcons nel Super Bowl LI. Tuttavia, a differenza di Brady, i Red Sox non hanno avuto una tale magia venerdì sera.

La storia, sia nel bene che nel male, è stata fatta in questo gioco sia per Boston che per Toronto.

I Blue Jays hanno segnato il maggior numero di punti contro i Red Sox in 100 anni. Scopri alcuni degli altri numeri:

28: Il Toronto 28 di venerdì è stato il massimo nella storia della franchigia. Ha rotto il precedente punteggio di 24 il 26 giugno 1978 contro i Baltimore Orioles. Per i Red Sox, ha segnato la maggior parte delle corse consentite in qualsiasi gioco nella storia del franchise. Quella serie di vittorie durò quasi un secolo: 27 dei Cleveland Guardians contro Boston il 17 luglio 1923.

Per mettere in prospettiva questo assalto offensivo, venerdì è stata la 8.744a partita al Fenway Park. I Blue Jays hanno segnato più punti lì di qualsiasi squadra che li ha preceduti.

11: Le 11 corse di Toronto nel quinto hanno pareggiato un record di franchigia per la maggior parte in un solo inning. I Blue Jays lo hanno fatto quattro volte, l’ultima contro gli Orioles nel 2021.

25: Venerdì, i Jays sono usciti dal quinto inning con 25 run totali, il maggior numero di pareggi da una squadra della MLB attraverso cinque inning dal 1900 (1922 Cubs).

5: Per la prima volta nella storia dei Blue Jays, tre diversi giocatori hanno avuto almeno cinque RBI (Tapia, Lourdes Curiel Jr. E Danny Johnson)

29: Toronto ha registrato 29 successi contro Boston, il massimo in una singola partita nella storia della squadra. Questo è stato superato da una prestazione di 25 colpi nella vittoria per 19-4 sui Texas Rangers il 9 agosto 1999. Tutti e nove i titolari hanno registrato almeno due successi e segnato due punti ciascuno, poiché i Jays sono diventati solo la seconda squadra a farlo dal 1900 (1979 Los Angeles Angels).

19: In scenari con due eliminati, i Blue Jays hanno comunque trovato il modo di mettere dei punti sul tabellone — 19 dei 28 punti di Toronto sono arrivati ​​con due eliminati. È stato il maggior numero di punti da due eliminati segnati da una squadra da quando i Red Sox ne hanno segnati 22 il 21 agosto 1986.

6: Kuriel ha disputato una partita 6 su 7 con cinque RBI e tre punti segnati. Le sue sei vittorie hanno pareggiato quella di Frank Catalanotto (2004) per la storia della squadra.

ESPN Statistics and Information Research ha contribuito a questa storia.