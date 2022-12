I Mets stanno mostrando interesse per il famoso free agent Carlos Correa

Di Ken Rosenthal, Dan Hayes e Andy McCullough

Nella lotteria di Carlos Correa è emersa una nuova squadra sorprendente, o forse non sorprendente data la quantità di denaro. New York I Mets hanno già avuto questa offseason.

Sì, Steve Cohen potrebbe tornare.

I Mets di Cohen sono interessati alla Corea, secondo fonti a conoscenza del pensiero del team. Correa, 28 anni, giocherà in terza base per i Mets all’interbase, insieme al suo collega nativo portoricano. Francesco Lindor.

“Direi che c’è un po’ di fumo”, ha detto una persona dei Mets. “Non so quanto sia grande il fuoco, però.”

Il direttore generale dei Mets Billy Eppler ha rifiutato di commentare.

Date le dimensioni del giorno di paga previsto di Correa e la già generosa spesa dei Mets questo inverno, perseguire Correa a titolo definitivo potrebbe sembrare una forzatura.



L’acquisizione di Correa rappresenterebbe un’altra straordinaria aggiunta per Cohen, la cui squadra ha già ingaggiato il lanciatore. Justin VerlanderCentrocampista Brandon Nimmo E tre agenti liberi in questa bassa stagione, portando il suo libro paga sulle tasse sul lusso a quasi $ 350 milioni, secondo Fangraphs. Con la multa, il libro paga totale dei Mets sarebbe di circa $ 421 milioni, il massimo nella storia della major league.

Nonostante tutto ciò che Cohen ha investito, le persone che hanno familiarità con il suo pensiero affermano che il proprietario crede ancora che i Mets abbiano bisogno di più offesa, spingendo la squadra a esplorare non solo il mercato coreano, ma anche giocatori come JD Martinez e Michael Conforto.

Correa, un agente libero rimasto, potrebbe costare più di $ 30 milioni in più a stagione o meno su base media annua se firma un accordo più lungo di 10 anni, secondo fonti. Altri due interbase free-agent, Gira alberi E Xander BogaertsAccordi di 11 anni firmati rispettivamente per un valore di $ 300 milioni e $ 280 milioni.

I Mets non saranno soli nella loro ricerca di Correa. Il Gemelli del Minnesota Vedilo come il loro obiettivo principale Giganti di San Francisco Crede anche di essere nel mix. Dopo aver perso Yankees Pigro Aronne GiudiceI Giants devono affrontare una pressione significativa per trovare un pilastro del franchising su cui costruire.

All’inizio della stagione, molti dirigenti consideravano Correa il giocatore più attraente sul mercato, dato il suo talento estremo, l’età relativamente giovane e la capacità di mantenere un’importante posizione difensiva come l’interbase. Mentre gli incontri invernali si sono conclusi la scorsa settimana – dopo che Turner, Bogarts e Judge hanno concluso accordi sismici – Correa è stato il miglior giocatore del mercato. Una trasferta dei Mets per soddisfare le richieste di Correa e del suo agente, Scott Boras, incoraggerebbe club come il Minnesota o il San Francisco.

Due volte All-Star, Correa non è riuscito a trovare un impegno a lungo termine che soddisfacesse le sue aspettative lo scorso inverno. Ha firmato un contratto triennale da 105,3 milioni di dollari con i Twins, poi ha rinunciato dopo aver segnato 22 fuoricampo con un .834 OPS. Sebbene le metriche difensive migliorate lo abbiano colpito nel 2022, Correa ha vinto il guanto di platino come miglior difensore del gioco. Houston Nel 2021.

Ad un certo punto, i Mets dovrebbero adottare misure per ridurre il loro libro paga. catcher James McCann e mano destra Carlo Carrasco Sono giocatori scambiabili e uomini di terza base Edoardo Escobar Puoi persino trasferirti se ti unisci al Korea Club. Dovrebbe essere esplorato l’interesse per le migliori prospettive come i Mets La nonna di Brett E Marco Venti.

AtleticoWin Will Sammon ha contribuito a questo rapporto.

