I Guardians hanno segnato tre punti nel nono posto per mettere gli Yankees sull’orlo dell’eliminazione

Il Guardiani di Cleveland Hanno messo a segno lo strike finale, ma il Team Scrappy lo ha fatto di nuovo.

I Guardians hanno segnato tre punti nella parte inferiore del nono inning New York Yankees 6-5, ora guida la serie al meglio delle cinque con due partite a una.

Vandy Peralta ha ritirato i primi cinque battitori che ha affrontato, ma dopo due bloop consecutivi, Aaron Boone è andato a destra con Clark Schmidt per mettere sul piatto i punti vincenti. Tuttavia, ha permesso ai singoli consecutivi di caricare le basi, ridurre il vantaggio degli Yanks a uno e mettere i punti di pareggio e di vittoria in posizione di punteggio. Ha eliminato Josh Naylor, ma Oscar Gonzalez, che aveva mandato i Guardians all’ALDS con un homer walk-off, ha schierato una singola al centro per segnare due punti e vincere la partita.

I guardiani si sono imbarcati presto sul tabellone. Steven Kwan ha segnato su un singolo di Josh Naylor dopo la sua doppietta di vantaggio.

Ma Aaron giudice Dopo essere andato 0 su 9 con otto strikeout nelle sue prime 10 apparizioni di targa nella serie, ha ricordato ai fan che Aaron è ancora l’arbitro. Ha fatto esplodere un homer da due run a 449 piedi da Tristan McKenzie per pareggiare la partita.

Nella quarta, il debuttante Osvaldo Cabrera, che era stato droppato dalla cinque buche alla nona, ha segnato un suo tiro da due punti portando gli Yanks in vantaggio per 4-2. McKenzie ha concesso quattro punti su quattro colpi, una camminata e ne ha eliminati cinque nei suoi cinque inning di lavoro.

Luis Severino Poi si è sistemato, ritirandosi 13 di fila a un certo punto. Ma ha permesso il doppio a doppia uscita. Tuttavia, ha permesso a un singolo di Will Brennan di segnare a Cleveland. Con ciò, Severino ha concesso otto colpi e ne ha eliminati sei in 5,2 inning di palla da tre punti.

Harrison Bader ha ottenuto una corsa indietro nel settimo, anche se, con un tiro da solista, il suo secondo fuoricampo nelle ultime tre partite. Tuttavia, a quanto pare, non è abbastanza.

È stata una notte difficile in difesa per Isiah Kiner-Falefa: anche se non ha commesso un fallo formale, il primo punto dei Guardians avrebbe potuto essere impedito se non avesse segnato su una palla che gli è finita sotto il guanto. Nel sesto, non è riuscito a far uscire Andres Gimenez su un singolo interno che alla fine ha segnato.

Gli Yankees sono fatti per batterti con un fuoricampo: hanno fatto il loro lavoro e ne hanno segnati tre. Guardians Scrap e Claw sono stati creati per il successo: hanno avuto 15 successi, 13 dei quali singoli. Quest’ultimo ha vinto.

Gli Yankees sono entrati in questa serie come grandi favoriti e ora sono sull’orlo dell’eliminazione.

I difensori sperano che Cal Quandir sia un decisivo per la serie, mentre gli Yankees chiederanno a Gerrit Cole di salvare la loro stagione e rimandare la stagione al Bronx lunedì.