I giocatori del Michigan si sono scontrati nella resa dei conti in galleria con lo Stato del Michigan, dice Jim Harbaugh

No. Diversi giocatori sono stati coinvolti in un alterco post-partita nel tunnel degli spogliatoi dopo il 4. del Michigan Vinto 29-7 Stato del Michigan. Il video catturato dal Detroit News mostrava uno dei due incidenti che avrebbero avuto luogo tra le squadre, con un giocatore del Michigan non identificato che veniva spinto e preso a calci dai giocatori dello Stato del Michigan mentre lasciava il campo.

“Due dei nostri giocatori sono stati colpiti”, ha detto l’allenatore dei Wolverines Jim Harbaugh detto ai giornalisti. “Ho visto un video ed è 10 contro 1. Peccato. Lascerò che il nostro direttore atletico Warde Manuel parli con gli arbitri”.

Manual è stato visto parlare con il commissario Big Ten Kevin Warren e funzionari locali dopo la partita.

“Quello che è successo dopo la partita è stato del tutto inaccettabile”, ha detto Manuel. “Ho parlato con il commissario, lui sta indagando, la polizia sta indagando e lo lasceremo nelle loro mani, ma non dovremmo comportarci così dopo la partita. Non è così che un’altra squadra deve prendere un giocatore. Fai quello che hanno fatto. È completamente e assolutamente inaccettabile. Siamo i Big Ten e lasciamo che le forze dell’ordine se ne occupino, ma non dovrebbe essere una competizione. È così che dovrebbe essere ricordato. “

Harbaugh ha detto che un giocatore ha subito un infortunio al naso nella collisione, ma non ha nominato nessuno coinvolto. L’allenatore dello stato del Michigan Mel Tucker non era sicuro di cosa fosse successo dopo la partita. “So che sarà un gioco caldo”, ha detto Tucker. “Le cose si sono scaldate. Stiamo cercando di tenere i nostri ragazzi negli spogliatoi. Dobbiamo capire cosa è successo”.

È stata la seconda vittoria del Michigan in altrettante partite. 41-17 a metà tempo Stato di PennI giocatori di entrambe le squadre si sono impegnati in un acceso scambio che ha portato a una lunga faida mediatica tra Harbaugh e l’allenatore della Penn State James Franklin.

“Tutto quello che devi fare è entrare nel loro spogliatoio”, ha detto Harbaugh detto ai giornalisti di lunedi. “Potevi vedere chiaramente che erano completamente fermi. Non ci hanno fatto entrare nel tunnel. E sembrava una tattica del secondo anno per tenerci fuori dagli spogliatoi”.

Il Michigan Stadium, inaugurato nel 1927, ha una sola uscita dal campo per entrambi gli spogliatoi. In genere, la squadra ospite segue prima il Michigan lungo il tunnel. Durante lo scrimmage di sabato, il giocatore non identificato del Michigan sembrava essere nel tunnel mentre altri compagni di squadra festeggiavano sul campo.

“Ci dovrebbe davvero essere un principio, la prima squadra che entra, c’è un cuscinetto”, ha detto Franklin dopo il confronto iniziale. “Altrimenti, questa squadra inizia a parlare con questa squadra, iniziano ad andare avanti e indietro e succederà qualcosa di brutto”.