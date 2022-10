I genitori di Raleigh hanno sparato alla dichiarazione di rilascio del sospetto

In una dichiarazione martedì, Allen ed Elise Thompson hanno affermato che il quindicenne, che la polizia di Raleigh non ha identificato pubblicamente, “ha causato un dolore incommensurabile” nella comunità.

Martedì una portavoce della città ha confermato al Washington Post che il sospetto è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche. La polizia non ha detto come è stato ferito. Il Post non nomina il sospettato perché è un minore e non è stato formalmente accusato di adulto.