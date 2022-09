I futures sulle azioni sono stati poco modificati prima di una nuova serie di dati economici

Giovedì i futures sulle azioni statunitensi sono stati poco modificati poiché gli investitori hanno guardato avanti a diversi rapporti economici previsti per il rilascio in mattinata.

I futures legati alla media industriale del Dow Jones sono scesi di 12 punti, ovvero meno dello 0,1%. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,1% e i futures Nasdaq 100 hanno perso lo 0,2%.

Le vendite al dettaglio, i prezzi all’importazione e le richieste di sussidi di disoccupazione, così come l’indagine sulla produzione della Fed di Filadelfia e l’indagine sulla produzione dell’Empire State sono tutti previsti per il rilascio alle 8:30 ET. Quei rapporti arriveranno più tardi mercoledì Rapporto sull’indice dei prezzi alla produzione I prezzi totali sono diminuiti dello 0,1% ad agosto.

Wall Street sta uscendo da una sessione tumultuosa in cui le medie maggiori hanno registrato guadagni modesti. Mercoledì il Dow ha chiuso leggermente più in alto di 30 punti, dopo essere sceso di oltre 200 punti a un certo punto. L’S&P 500 è salito dello 0,3% e il Nasdaq Composite è salito dello 0,7%.

Le azioni hanno cercato stabilità dopo che un rapporto sull’inflazione più caldo del previsto martedì ha segnato il suo giorno peggiore dal 2020. agosto Rapporto sull’indice dei prezzi al consumo L’inflazione è aumentata dello 0,1% su base mensile, nonostante un calo dei prezzi del gas.

“È difficile estrapolare gli eventi di un giorno”, ha detto Jeff DeGraff, fondatore e presidente di Renaissance Macro Research, in “Closing Bell: Overtime” della CNBC. “Questo è uno di quei casi estremi in cui non c’è seguito e sarebbe una buona notizia, non una cattiva notizia”.

“L’inflazione è davvero una nuvola oscura sulle azioni, ma penso che sia davvero importante per le persone tenere a mente che ci sono buoni e cattivi nel mercato, non buoni e cattivi”, ha aggiunto. Sta migliorando.”