I futures sulle azioni sono stati leggermente modificati poiché gli investitori hanno valutato il rischio di una recessione economica

Giovedì i futures sulle azioni statunitensi erano piatti Quinto giorno consecutivo di perdite per S&P 500 Wall Street ha soppesato la possibilità di una recessione.

I futures medi industriali Dow Jones hanno aggiunto 6 punti, o meno dello 0,1%. I futures S&P 500 hanno guadagnato lo 0,1%, mentre i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,2%.

Azioni Affitta la pista È aumentato di oltre il 17% nel trading pre-mercato. Rivenditore online Gli utili hanno superato le aspettative nel suo ultimo trimestre Con l’aumento dell’inflazione, gli acquirenti hanno preferito prendere in prestito abiti firmati.

Mercoledì, l’S&P 500 è sceso dello 0,19% per la quinta sessione perdente consecutiva. Il Dow ha aggiunto quasi 1,58 punti. Nel frattempo, il composito Nasdaq è sceso dello 0,51%.

La Federal Reserve dovrebbe annunciare un aumento dei tassi di interesse di 50 punti base la prossima settimana. Si tratta di un aumento minore rispetto ai precedenti quattro aumenti dei tassi. Tuttavia, gli investitori sono sempre più preoccupati se la banca centrale sarà in grado di evitare una recessione il prossimo anno nel tentativo di ridurre l’inflazione.

“Aspettavamo che gli utili scendessero, aspettavamo che i CEO riconoscessero il fatto che si profila una recessione, ed eccoci qui”, ha dichiarato mercoledì Liz Young, responsabile della strategia di investimento di SoFi. “Closing Bell: Overtime” della CNBC.

“È difficile per me vedere come non lo avremo. Ma penso che sarebbe una buona cosa se finissimo con esso”, ha aggiunto Young.

Sul fronte economico, gli investitori attendono gli ultimi dati sulle richieste di disoccupazione settimanali prima di giovedì. Gli economisti intervistati da Dow Jones si aspettavano una stima di 230.000, leggermente in aumento rispetto al totale della settimana precedente di 225.000.

I trader attendono con impazienza gli ultimi risultati sugli utili Lululemon Athletica , Identificazione del documento , Broadcom E Costco Giovedì fuori orario.