I futures sulle azioni scendono dopo che Alphabet ha segnalato che gli utili mancano

I futures sulle azioni statunitensi sono scesi mercoledì mattina dopo i risultati deludenti del terzo trimestre di Alphabet, che hanno segnato l’inizio di grandi previsioni sugli utili tecnologici questa settimana.

I futures Dow Jones Industrial Average sono scesi di 74 punti, ovvero dello 0,23%. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi rispettivamente dello 0,89% e dell’1,88%.

Le azioni della società madre di Google Alphabet sono diminuite di oltre il 6% nel trading esteso. Gigante della ricerca online Aspettative mancate in cima e in fondo. Alphabet ha riportato un calo delle entrate pubblicitarie di YouTube, spingendo gli investitori a declassare le prospettive per altre società tecnologiche che fanno affidamento sulla spesa pubblicitaria.

“Penso che dobbiamo avere una visione d’insieme, nessuno in questo mercato è davvero immune dal rallentamento della spesa pubblicitaria digitale”, ha detto martedì Brenda Virgiello di Sand Hill Global Advisors a “Closing Bell: Overtime” della CNBC.

Altri titoli tecnologici a mega capitalizzazione sono caduti negli scambi after-hour dopo il rapporto. Le azioni di MetaPlatforms sono scese del 4,1%, mentre Amazon è sceso del 2%.

Nel frattempo, Microsoft in seguito è scesa di circa il 3% Le entrate cloud del colosso tecnologico sono più deboli del previsto Nonostante abbia battuto le stime di entrate e utili nei suoi ultimi risultati trimestrali.

Durante la sessione regolare di martedì, la media industriale del Dow Jones è aumentata di 337 punti, pari a circa l’1,1%. L’S&P 500 è salito dell’1,6%, mentre il composito Nasdaq ha guadagnato il 2,2%. Questi guadagni hanno aiutato le medie principali a prolungare il loro rally per il terzo giorno consecutivo sulla scia di un calo dei rendimenti obbligazionari.

I trader guardano avanti ai risultati degli utili trimestrali di martedì di Boeing e Kraft Heinz prima del campanello e ai maggiori guadagni Big Tech di Meta dopo il campanello.

Guardano anche gli ultimi dati economici sulle domande di mutuo settimanale, le scorte totali e le vendite di nuove case.