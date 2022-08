I futures su azioni TK aiutano a costruire sul recente rally dopo Walmart, Home Depot

I futures azionari sono stati poco modificati martedì sera dopo che le due catene di big-box della nazione, Walmart e Home Depot, hanno alzato il Dow e l’S&P 500, ponendo le basi per guadagni al dettaglio più elevati questa settimana.

I futures per la media industriale del Dow Jones sono scesi di 17 punti, ovvero dello 0,5%. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi rispettivamente dello 0,04% e dello 0,07%.

Nel trading regolare, il Dow ha chiuso la giornata in rialzo di 239 punti, o dello 0,7%, e l’S&P ha guadagnato lo 0,2%. Il composito Nasdaq è sceso dello 0,2%.

I rivenditori hanno guidato il mercato in gran parte grazie ai buoni risultati trimestrali di Walmart e Home Depot, che sono stati i maggiori guadagni nel Dow da 30 titoli.

Il Dow ha registrato un quinto giorno consecutivo di guadagni. Nel frattempo, l’S&P 500 è in rialzo per la quinta settimana consecutiva poiché gli investitori continuano a valutare quanta forza ha il rally. L’indice di mercato più ampio è aumentato del 18% dal minimo di giugno.

“Questo mercato è molto resistente”, ha dichiarato Brian Talkington, managing partner di Requisite Capital Management, in “Closing Bell: Overtime” della CNBC. “Man mano che ci avviciniamo alle entrate, i rendimenti saranno in media del 7%”.

Darle “una grande occasione” in questo mercato significherebbe che la Federal Reserve ei suoi programmi continueranno ad aumentare i tassi ea ridurre le dimensioni del suo bilancio. “I redditi sono ancora forti, ma… il bilancio della banca centrale non è cambiato”, ha detto.

Gabriela Santos, global market strategist di JP Morgan Asset Management, ha convenuto che gli investitori dovrebbero diffidare di una maggiore volatilità lungo la strada.

“I rendimenti reali aumenteranno ulteriormente in autunno, il che farà nuovamente pressione sui titoli di crescita”, ha affermato. “[With] La storia macro si è ripresa di recente e ha portato ad alcuni guadagni più ampi nel mercato: è troppo presto per avere qualche tipo di fiducia che conosceremo davvero la forma della recessione o dell’inflazione il prossimo anno. Vedremo come reagirà la banca centrale a quell’inflazione”.