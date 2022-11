I futures S&P 500 hanno superato i maggiori guadagni al dettaglio prima della festa del Ringraziamento

Oroscopo del Toro per luglio 2022

“La più grande differenza nel mercato è la resilienza dell’economia, che è spettacolare”, ha detto. “Tutti stanno discutendo se ci aspetta un atterraggio morbido o un atterraggio duro – nel frattempo, non c’è stato alcun atterraggio. I consumatori non hanno ricevuto il promemoria della recessione, stanno spendendo”.

Gli investitori stanno riflettendo sulla forza del recente rally del mercato ribassista, che è iniziato all’inizio del mese con la lettura dell’indice dei prezzi al consumo di ottobre e ha guadagnato un po’ di slancio con la lettura della scorsa settimana dei prezzi all’ingrosso. La scorsa settimana i trader sono rimasti in sospeso sui messaggi dei funzionari della Federal Reserve, che sono rimasti meno colpiti dai dati e hanno rivalutato la loro fiducia sulla prospettiva di un rallentamento dell’inflazione.

Le vendite al dettaglio sono aumentate in ottobre, ma a livello aziendale Target ha riportato una domanda inferiore e Amazon ha annunciato che avrebbe licenziato 10.000 dipendenti, sebbene Home Depot e Walmart abbiano riportato ottimi risultati.

“Indipendentemente da ciò che suggerisce la spesa per le vacanze, le azioni al dettaglio saranno nel terzo superiore a novembre, ma nel terzo inferiore a dicembre e da qualche parte nel mezzo a gennaio”, ha detto in una nota Liz Young, chief investment strategist di SoFi. fine settimana.

“La stagionalità ha un posto nell’analisi di mercato e ha un certo potere predittivo. Ma il potere del ciclo economico è forte indipendentemente dal periodo dell’anno”, ha aggiunto. “Con l’aumento di 375 punti base della Fed finora, una curva dei rendimenti invertita, un aumento dell’inflazione e dei prezzi delle materie prime ancora parte della storia, possiamo tutti concludere che siamo in ritardo nel ciclo economico”.

Questa settimana, prima del Ringraziamento, storicamente tranquillo, gli investitori saranno impegnati con un’altra serie di guadagni al dettaglio prima dell’inizio della stagione dello shopping post-festivo. Le aziende sul ponte includono Best Buy, Nordstrom, Dick’s Sporting Goods e Dollar Tree.

Gli investitori riceveranno una raffica di rapporti economici, tra cui beni durevoli, nuove vendite di case, richieste di disoccupazione e sentimento dei consumatori, nonché verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve.

La prossima settimana Breve. Il mercato è chiuso il giovedì per il Ringraziamento. Venerdì, il mercato azionario chiude alle 13:00 ET e il mercato obbligazionario chiude alle 14:00 ET.