I futures Dow scendono di oltre 300 punti mentre le azioni cercano di invertire gran parte del rally di sollievo di mercoledì

Giovedì i futures azionari sono scesi, mettendo sulla buona strada le principali medie per restituire alcuni dei forti guadagni visti nella sessione precedente, poiché i rendimenti obbligazionari hanno continuato il loro movimento al rialzo.

I futures Dow Jones sono scesi di 324 punti, ovvero dell’1,09%. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi rispettivamente dell’1,32% e dell’1,63%.

Un rapporto sulle richieste di sussidi di disoccupazione più forte del previsto giovedì mattina non ha aiutato i futures azionari, basandosi invece sull’idea che la Federal Reserve farà un aumento aggressivo dei tassi per combattere l’inflazione, che danneggerà il mercato del lavoro.

Il rendimento del Tesoro USA a 10 anni è rimbalzato dopo essere sceso bruscamente al 4%, anche se brevemente, da prima del 2020. Il rendimento è infine salito al 3,79%.

Le mosse hanno seguito un rally più ampio per le azioni della banca il giorno prima Il Regno Unito ha dichiarato che acquisterà obbligazioni nel tentativo di aiutare a stabilizzare i suoi mercati finanziari e il cedimento della sterlina britannica. Sterling si inchinò Un minimo storico contro il dollaro USA Negli ultimi giorni.

Ha segnato un netto cambiamento dall’aggressiva campagna di inasprimento da parte di molte banche centrali globali per far fronte all’aumento dell’inflazione.

Il Dow è salito dell’1,9% mercoledì, mentre l’S&P 500 è salito di quasi il 2% dopo aver toccato Un nuovo ribasso del mercato ribassista Martedì. Entrambi gli indici hanno subito perdite di sei giorni.

“Sospettiamo che l’umore calmo dei mercati mercoledì segni la fine di un recente periodo di elevata volatilità o sentimento di propensione al rischio. Per un rally sostenuto, gli investitori dovranno vedere solide prove del fatto che l’inflazione è sotto controllo. Le banche diventeranno meno aggressive “, ha scritto Mark Heffel di UBS in una nota di giovedì.

Il rally di mercoledì ha portato le medie maggiori al passo per registrare piccoli guadagni per la settimana, ma sono sulla buona strada per chiudere il mese peggiore da giugno. Il Nasdaq Composite ha guidato le perdite mensili, in calo di circa il 6,5%, mentre il Dow e l’S&P hanno perso rispettivamente il 5,8% e il 5,9%.

Su base trimestrale, il Nasdaq è sulla buona strada per ottenere una serie di due quarti di sconfitte, mentre il Dow è diretto alla sua terza sconfitta trimestrale consecutiva per la prima volta dal terzo trimestre del 2015. L’S&P è alla sua terza serie negativa. La sua serie negativa di sei trimestri, terminata nel primo trimestre del 2009, segna la prima volta consecutiva.