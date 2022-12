I futures Dow scendono di 300 punti mentre continuano le vendite di Wall Street

I futures sulle azioni sono scesi venerdì mattina poiché gli investitori hanno continuato a uscire dalle azioni fino alla fine dell’anno per i timori di una recessione il prossimo anno a causa degli incessanti aumenti dei tassi da parte della Federal Reserve.

I future legati alla media industriale del Dow Jones hanno perso 352 punti, pari all’1%. I futures S&P 500 sono scesi dell’1% e i futures Nasdaq-100 sono scesi dello 0,8%.

Il sell-off di venerdì segue una giornata difficile per i mercati. Giovedì il Dow è sceso di 764,13 punti, o del 2,25%, per la peggiore performance giornaliera da settembre. L’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono scesi rispettivamente del 2,49% e del 3,23%.

Il deludente rapporto sulle vendite al dettaglio di giovedì L’inflazione colpisce i consumatori più duramente del previsto. Gli investitori temono che questo stia rallentando la spesa dei consumatori, segno che l’economia si sta indebolendo.

Con questi ultimi ribassi, il mercato si dirige verso venerdì poiché tutti gli indici sono pronti per una seconda settimana consecutiva di perdite. L’S&P 500 è in sconto dell’1% per la settimana e del 4,5% per il mese di dicembre.

Le azioni sono diminuite in risposta La Federal Reserve alza i tassi di interesse di 50 punti base Mercoledì – il tasso più alto in 15 anni. La banca centrale ha dichiarato che aumenterà i tassi al 5,1% fino al 2023, una cifra maggiore di quanto previsto in precedenza.

“Gli operatori di borsa stanno vivendo un’indigestione dopo essere stati attratti dalle speranze per la centralizzazione della Fed. [Wednesday’s] Il rapporto del FOMC ha ribadito il tema di Jerome Powell del “rialzista a lungo termine””, ha dichiarato John Lynch, chief investment officer di Comerica Wealth Management.

Le azioni colpite dalla recessione sono scese venerdì. Sia GM che Caterpillar erano in calo di circa l’1,5% nel trading pre-mercato.

Gli investitori guarderanno alla chiamata sugli utili pre-campana di venerdì da Tartan Restaurants, capogruppo di Olive Garden, che potrebbe fornire maggiori informazioni sui modelli di spesa dei consumatori. Cercheranno appunti sulla futura politica della Fed da John Williams, Michael Bowman e Mary Daly. Gli investitori stanno cercando di valutare il ritmo dei futuri aumenti dei tassi e la visione della banca centrale sull’economia.

I dati seguiranno in mattinata insieme agli indici dei responsabili degli acquisti per dicembre nei servizi e nella produzione.