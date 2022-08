I futures azionari sono rimasti invariati dopo un rally di 400 punti sul Dow

Ce l’ha Walmart L’azienda ha iniziato a licenziare i dipendenti Una settimana dopo la società di vendita al dettaglio Ha ridotto le sue prospettive di profitto e ha avvertito di un rallentamento della spesa discrezionale dei consumatori a causa dell’inflazione. In una dichiarazione alla CNBC, la società ha descritto i licenziamenti come un modo per “posizionare meglio l’azienda per un futuro forte”. Le azioni sono scese di meno dell’1% dopo le ore.

– Tanaya Machil