I funerali di stato della regina Elisabetta II all’Abbazia di Westminster

Periodo di lutto ufficiale Regina Elisabetta IIIl monarca più longevo d’Inghilterra è morto lunedì mattina Funerali di Stato Nell’antica Abbazia di Westminster, Londra. La lista degli ospiti per il servizio comprendeva ca 500 dignitari stranieri, tra cui il presidente Biden e circa 100 capi di stato. C’è stato un afflusso senza precedenti di VIP Azione di sicurezzaSono passati decenni nella pianificazione, nei test.

regina Elisabetta Morto l’8 settembre All’età di 96 anni nella sua amata tenuta di campagna, il castello di Balmoral in Scozia. Il suo figlio maggiore, adesso Re Carlo IIIha Ha guidato la famiglia realeLa nazione e il mondo possono presentare sfide crescenti a entrambi i regni per onorare la sua eredità e inaugurare una nuova era. e il suo Commonwealth.

L’intero servizio di lunedì sarà trasmesso in diretta, a partire dalle 5:30 ET su CBS News, con Norah O’Donnell e Gayle King come host.

Il Reverendo Dr David Hoyle, 39° Decano dell’Abbazia di Westminster, ha condotto il funerale. ha detto a CBS News“Puoi star certo che alcune delle cose che la regina sperava che dicessimo faranno parte del servizio.”

Diversi giorni di eventi pubblici accuratamente coreografati hanno preceduto il funerale, a Una processione maestosa Mercoledì da Buckingham Palace a Westminster Hall. Innumerevoli fan In fila per migliaDurante i suoi quattro giorni passò davanti alla bara della regina e aspettò giorno e notte un’opportunità sdraiato in posizione.

Dopo il servizio di lunedì, la bara della regina sarà portata in processione a Hyde Park, quindi accompagnata dal defunto marito, il principe Filippo e dalla sorella, la principessa Margaret, fino alla sua ultima dimora, la Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. , e sono sepolti.

Segui gli eventi di seguito per gli aggiornamenti man mano che si svolgono.