I democratici fanno apertamente il tifo per un’altra candidatura presidenziale di Trump

Se come previsto, Donald Trump Stasera annuncia che si candida per un terzo mandato, e un improbabile gruppo lo farà il tifo: i Democratici.

“Come americano, l’idea di un’altra campagna di Trump e tutte le sue bugie e divisioni e i suoi tentativi di minare la democrazia americana è uno spettacolo dell’orrore assoluto”, ha detto il senatore del Vermont Bernie Sanders, un indipendente che lavora con i Democratici. Lo ha detto il New York Times. “D’altra parte, come politico che non vuole vedere eletti repubblicani alla Casa Bianca nel 2024, devo dire che, da quel punto di vista, la sua candidatura è probabilmente una buona cosa”.

“Penso che tutti vogliamo che Donald Trump si candidi di nuovo”, ha detto l’ex governatore della Virginia e presidente del Comitato nazionale democratico Terry McAuliffe. In una recente intervista.

E qui c’è una logica politica. Il semplice fatto è che Trump non ha mai vinto la maggioranza dei voti nazionali. Era presidente quando i repubblicani hanno perso la Camera nel 2018. Nel 2020 ha perso la posizione bianca. Le sue false affermazioni elettorali rubate sono state accusate delle sconfitte repubblicane nei ballottaggi del Senato della Georgia del gennaio 2021, consentendo ai democratici di prendere il controllo. In questo ciclo elettorale, i repubblicani che sostengono Trump, molti di loro Rifiuti elettorali – Senato chiave perso e gare governative.

Voto nazionale Anche il fatto che Trump possa aver superato la data di scadenza dal midterm regge. Solo il 39% degli elettori ha dichiarato di vedere Trump favorevolmente, mentre il 58% ha dichiarato di considerarlo sfavorevolmente. E il 28% degli elettori ha affermato che il proprio voto è stato espresso per opporsi a Trump, mentre il 16% ha affermato che il proprio voto è stato un segno di sostegno all’ex presidente.

Ora, ovviamente, se chiedessi a qualsiasi democratico (inclusa Hillary Clinton!) Contro quale repubblicano vorrebbe correre nel 2016, direbbero tutti “Donald Trump”. Sappiamo come è andata a finire.

Vale la pena ricordare che solo perché i Democratici tifano per un altro sforzo di Trump non significa che sconfiggerlo sarà facile (se finirà per essere il candidato presidenziale repubblicano).

Ma non c’è dubbio che il Trump di oggi sia più impressionante della versione di Trump che si è candidato alla presidenza nel 2016.

Allora, si è ritratto come l’ultimo outsider, qualcuno che potrebbe portare la sua intelligenza di strada e il suo senso degli affari per gestire il paese. La gente voleva qualcosa di diverso e Trump sicuramente era all’altezza.

Ma ora l’immagine sembra molto diversa. Più funzionari eletti repubblicani sono disposti a dire pubblicamente di no al partito devo andare Dopo la delusione elettorale di metà mandato. C’è anche un certo coordinamento attorno al governo della Florida. Ron De Santis Un’alternativa credibile a Trump.

Nessuno dei precedenti influenzerà il processo decisionale di Trump o la sua campagna. Trump vive in un mondo fantastico di sua creazione, uno in cui è un eroe che respinge le forze del male per salvare l’America. O qualcosa.

punto: Quello C’è È degno di nota il fatto che i Democratici facciano pubblicamente il tifo per un altro sforzo di Trump. Questo dovrebbe far riflettere i repubblicani intelligenti.