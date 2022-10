I concorrenti di “SNL” “Quindi pensi di non scattare!”

CNN

—



“Sabato sera in diretta“Il game show ha aperto la sua corsa questa settimana testando gli atteggiamenti dei concorrenti che leggono i titoli delle notizie.

“Hai notato che tutti intorno a te sono arrabbiati e pazzi? Le persone stanno passando a Target, i pugni sono tornati e l’unica cosa che può tirarci su il morale è guardare uno spettacolo caldo su Jeffrey Dahmer”, ha detto Morgan Freegirl, che interpreta Bowen Yang. Un duo di recenti programmi veri e propri di Netflix“Monster: The Jeffrey Dahmer Story” e “Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes”.

“Viviamo al limite e io sono qui per spingerci quando suoniamo stasera, quindi non pensi che scapperai!” dice Freegirl di Bowen.

Il gioco immaginario ha riunito un gruppo di concorrenti che ha definito “le uniche persone in America che non sono state ancora fotografate”.

Una delle concorrenti, Kayla, interpretata da Chloe Fineman, è una mamma che dice di essere ossessionata dal pickleball. Dice a Freegirl che ha quattro figli e non ha tempo per preoccuparsi di nient’altro.

A Kayla viene quindi letta una serie di titoli che coinvolgono un candidato al Senato della Georgia Herschel Walker “Uno studio ha rilevato che l’86% dei bambini di oggi afferma che il lavoro dei propri sogni influenzerà la loro crescita”.

Più agitata, Kayla di Fineman dice: “Sembra stupido, ma ai miei figli piacciono i videogiochi”.

La Freegirl di Yang mostra quindi una clip di “The Super Mario Bros. Movie”. trailer è stato rilasciato questa settimana, in cui Chris Pratt dà la voce a Mario, l’iconico idraulico italiano del gioco.

“Deve essere italiano! È come se fosse tutto suo”, esclama Kayla dopo aver ascoltato la performance di Pratt, poi schiaffeggia un’assistente di volo in piedi nelle vicinanze.

Il prossimo concorrente è Dale, interpretato da Kenan Thompson, che viene posizionato di fronte a un tavolo di oggetti che possono essere facilmente rimossi dal pavimento. La Freegirl di Yang inizia dicendo: “Questa settimana, Elon Musk…” Dale strilla e spazza via dal tavolo gli oggetti fragili. “Quell’uomo deve stare zitto!” grida Dale di Thompson.

Dopo aver mandato un altro concorrente oltre il limite con i titoli dei giornali L’ultima moda di Kanye West Durante lo spettacolo, in cui indossava magliette con la scritta “White Lives Matter” e diverse modelle nere, Freegirl di Yang ha scherzato: “Quando torneremo, mostreremo un episodio di ‘Euphoria’ a un uomo di 80 anni”.

Il cast dello sketch si è riunito per lo slogan caratteristico dello show, “Live… from New York. È sabato sera!”