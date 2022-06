I comandanti di Washington accettano una proroga di tre anni con il bonus firmato da 28 milioni di dollari di Terry McLaren

Ricevitore bianco dei comandanti di Washington Terry McLaren Fonti hanno detto che ESPN ha firmato un contratto di estensione di tre anni del valore di $ 71 milioni per aggiungerlo ai primi cinque WR più pagati della NFL.

Gli agenti esclusivi della squadra sportiva Patti Baker e Tony Ponacura hanno finalizzato il contratto martedì con Rob Rogers, vicepresidente senior delle operazioni calcistiche di Washington.

L’estensione di tre anni per McLaurin include un bonus alla firma di 28 milioni di dollari, il più grande mai offerto a qualsiasi destinatario generico, e il 76,4% del contratto è garanzia di nuova valuta.

Giocatore Bonus Anno Terry McLaren $ 28 milioni 2022 Diandre Hopkins $ 27,5 milioni 2020 Monte Dyrek $ 25,5 milioni 2022 Giulio Jones $ 25 milioni 2019 – Statistiche e informazioni ESPN

L’accordo mette la McLaren di 26 anni con Washington nella stagione 2025. Il contratto del nuovo arrivato della McLaren scade dopo la stagione 2022.

Ha evitato le OTA volontarie di tre settimane e il minicamp obbligatorio di tre giorni della squadra. Questo contratto finisce per essere un mal di testa per un proprietario che non ha bisogno di un altro diritto. La reputazione della McLaren come leader negli spogliatoi e nella base di fan avrebbe causato molta insoddisfazione da parte dei comandanti.

L’allenatore di Washington Ron Rivera ha detto il 15 giugno che avevano iniziato ad avere più colloqui una settimana prima. Una fonte si è rivolta a John Guy di ESPN, Rivera McLaren, non per negoziare, ma per sottolineare nuovamente la sua importanza per l’azienda. Washington non ha scrollato di dosso la volontà di contrattare la McLaren e non ha preso in considerazione l’idea di scambiarlo.

L’accordo di McLaurin è l’ultimo in una vasta gamma di mercati di ricevitori ad esplodere in questa bassa stagione. Tawante Adams (Cinque anni, $ 142 milioni) Monte Dyrek (Quattro anni, $ 120 milioni) e AJ Brown (Quattro anni, $ 100 milioni) ciascuno ha firmato contratti del valore di almeno $ 100 milioni. Gli accordi chiave includono altri ampi ricevitori da firmare Stefano Dix (Quattro anni, $ 96 milioni) Trama di Cooper (Tre anni, $ 80,1 milioni) Mike Williams (Tre anni, $ 60 milioni) e Chris Godwin (Tre anni, $ 60 milioni).

Nonostante abbia giocato con nove diversi quarterback titolari, dopo essere stato selezionato nel terzo round del draft 2019, la McLaren ha superato le 1.000 yard guadagnate in due delle sue prime tre stagioni. Dopo aver segnato 87 punti per 1.118 yard la scorsa stagione e quattro touchdown la scorsa stagione, ha ottenuto 77 passaggi e cinque punti per 1.053 yard la scorsa stagione. Finì come nuovo giocatore con 919 yard in ricezione. Ha saltato solo tre partite nella sua carriera.