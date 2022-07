I colpi di richiamo del coronavirus per gli under 50 sono stati sospesi durante la spinta verso un nuovo vaccino accelerato

Lascia un commento su questa storia Commento

Colpi di richiamo del vaccino contro il coronavirus Gli under 50 sono stati sospesi mentre l’amministrazione Biden ha provato acceleratore Secondo i funzionari sanitari federali, la campagna del vaccino autunnale utilizzerà iniezioni riformulate mirate al sottotipo di omicron attualmente dominante. I funzionari dei produttori di vaccini Moderna e Pfizer e il suo partner tedesco, BioEntech, sperano di rendere disponibile il filmato aggiornato non appena a metà settembre anziché in autunno, poiché tre funzionari, che hanno parlato in condizione di anonimato perché non erano autorizzati a parlare su la questione, ha detto che non erano autorizzati a parlare.

I componenti proverranno da booster riorganizzati Sottotipi di Omicron BA.4 e BA.5 e la formula originale Basato sulla versione del virus che si è diffusa a livello globale all’inizio del 2020. La speranza è che i booster riprogettati siano più efficaci nell’affrontare il virus in evoluzione.

Alla fine di giugno, i consulenti della FDA Consigliato I booster riorganizzati includono il componente Omicron e l’Agenzia Dirette I produttori dovrebbero farlo. Le società hanno indicato che offriranno nuovi display in ottobre. Ma da allora, i funzionari hanno esortato le aziende ad accelerare la produzione del filmato. Se i nuovi booster saranno disponibili entro metà settembre, è improbabile che l’amministrazione approvi una seconda dose di booster attuali per le persone sotto i 50 anni, hanno affermato i funzionari.

La FDA ha affermato che valuterà la situazione attuale e prenderà decisioni sui richiami sulla base di tutte le prove disponibili, compresi i dati che mostrano un aumento dei ricoveri.

Il portavoce di Moderna Chris Ridley ha affermato che la società si impegna ad accelerare la consegna dei suoi vaccini riformulati “per soddisfare i requisiti normativi e le esigenze di salute pubblica in tutto il mondo”. Pfizer ha rifiutato di commentare i risultati del vaccino amministrativo.

Attualmente, gli unici gruppi idonei per un secondo richiamo del coronavirus sono le persone di età pari o superiore a 50 anni e le persone di età pari o superiore a 12 anni con un sistema immunitario indebolito.

All’inizio di questo mese, i funzionari dell’amministrazione hanno affermato che stavano valutando un piano per consentire a tutti gli adulti di ricevere un secondo richiamo per attutire un’ondata di virus alimentata dai sottotipi Omicron in continua diffusione come BA. 5 bypassa alcune difese immunitarie e Aumento del rischio di reinfezione.

Ashish Jha, coordinatore del coronavirus della Casa Bianca, e Anthony S., consigliere medico capo della Casa Bianca. Fauci ha chiesto una rapida decisione per rendere i colpi di richiamo più ampiamente disponibili quest’estate. Ma Peter Marks, alto funzionario del vaccino della FDA, aveva alcune preoccupazioni, hanno detto i funzionari.

Mentre il dibattito si trascinava fino alla fine di luglio, i funzionari sono diventati sempre più preoccupati per il fatto che la finestra per i giovani per ottenere un secondo tiro di richiamo di tanto in tanto un tiro riprogrammato entro la fine dell’anno si stesse chiudendo.

“Abbiamo bisogno di un’azione da parte della FDA per approvare una quarta dose per le persone sotto i 50 anni”, ha detto Walensky. “Nel frattempo, l’altra cosa che stiamo facendo è pianificare le ricadute e capire quali sono le implicazioni e dove stiamo andando per le ricadute, che mancano altre sei settimane”.

Alcuni esperti esterni hanno applaudito l’idea di consentire a tutti gli adulti di ricevere una seconda dose dell’attuale booster, soprattutto perché la protezione fornita dai primi booster sta diminuendo. Ciò consentirebbe alla somministrazione di Biden di utilizzare dosi di vaccino che hanno raggiunto la data di scadenza e di essere altrimenti scartate.

Ma altri esperti hanno avvertito che una seconda dose dell’attuale booster potrebbe non fornire molti benefici e causare alcuni danni. Paul A., direttore del Center for Vaccine Education presso il Children’s Hospital di Philadelphia e consulente esterno della FDA. Offit ha recentemente affermato che la somministrazione ripetuta dello stesso vaccino può portare a un fenomeno noto come “imprinting”. Una risposta altamente mirata alle versioni precedenti del virus e che non si è adattata all’evoluzione del virus.

Il governo centrale ha accettato di acquistare 105 milioni di dosi Un vaccino rilanciato da Pfizer-BioNTech per 3,2 miliardi di dollari. $ 30,50 per dose è il premio che il governo ha fatto per il vaccino originale nel 2020, quando i vaccini costano $ 19,50 per dose.