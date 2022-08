I canadesi si precipitano a salutare il ritiro di Serena Williams

I fan hanno dato alla Williams una standing ovation due volte prima dell’inizio della partita e hanno tenuto cartelli con la scritta “Serena Williams for Prime Minister”, “Canada Loves Serena” e “The Queen”.

Hale ha cenato per quattro ore con Serena e Venus Williams sabato sera all’Harbour 60, una costosa steakhouse di Toronto.

“Non mi ha detto che il pezzo di Vogue sarebbe arrivato, ma ha detto che il ritiro era imminente”, ha detto. “Tutti i segnali indicano sicuramente una pausa degli US Open. È pronto per andare avanti con il prossimo capitolo della sua nuova vita. È eccitata, non è triste, ma stasera sarà molto emotiva. Non credo che l’abbia ancora colpita.

Durante la vittoria in due set di Serena Williams sulla spagnola Nuria Parisas-Diaz lunedì, la maggior parte del pubblico è caduta in piedi e si è inchinata alla Williams.

Dopo la partita, Williams ha telegrafato l’articolo di Vogue, poche ore prima che uscisse, dicendo che si stava “avvicinando alla luce” e “libera”.

Si sta divertendo a Toronto. Il fine settimana prima del torneo, lei e suo marito, Alexis Ohanian, e la loro figlia, Olympia Risale al medioevo, spettacolo teatrale con corone e spade. Poi lunedì ha vinto per la prima volta in più di un anno. “Ho dimenticato com’era”, ha detto.