I Braves hanno firmato Austin Riley per una proroga di dieci anni

I Braves hanno annunciato la firma della loro terza base stellare Austin Riley Estensione decennale del contratto da 212 milioni di dollari. Riley $ 15 milioni la prossima stagione, $ 21 milioni nel 2024, quindi $ 22 milioni all’anno fino al 2032. L’accordo include anche un’opzione club 2033 del valore di $ 20 milioni. Riley è un cliente di ALIGND Sports Agency.

È uno sviluppo straordinario e fuori dal comune che ha mantenuto un franchise in giro per molto tempo. L’accordo riscatta le ultime tre stagioni di ammissibilità arbitrale del 25enne ed estende la finestra di controllo del club a otto anni. Dal momento che Riley non raggiungerà il libero arbitrio dopo la sua campagna di 35 anni, questo lo rinchiude ad Atlanta per il resto del suo periodo migliore.

Un ex socio scelto al primo turno, Riley è rapidamente sbocciato in uno dei migliori potenziali clienti dell’azienda. Ha raggiunto le major nel 2019 dopo il suo 22esimo compleanno. Riley ha raggiunto le major nelle prime due stagioni della sua carriera in major league, soprattutto quando è apparso per oltre il 36% come rookie. Tuttavia, nonostante le prime probabilità, Atlanta è rimasta con lui e sono stati premiati dall’evasione di Riley dell’anno scorso.

Riley è apparso in 160 partite la scorsa stagione, segnando 33 fuoricampo con una linea .303/.367/.531. Segna una carriera alta nei longball fino ad oggi, ma quel marcatore non sarà il suo record personale a lungo. È già collegato su 29 homer in 436 apparizioni di targa in questa stagione e sta colpendo .301/.360/.604 in totale. La linea di taglio pura di Riley non è cambiata dal 2021 al 22, ma la sua linea di fondo è leggermente migliorata in un momento in cui i reati a livello di campionato sono crollati quest’anno. Secondo la metrica wRC+, l’output offensivo di Riley è passato da un già migliore 35 punti sopra la media a 63 punti sopra la media.

Solo tra battitori qualificati Yordan Alvarez, Aaron giudice, Paul Goldschmidt, Raffaello Devers E Mike Trota Ha un wRC+ migliore in questa stagione rispetto a Riley. Ciò è rafforzato dalle misurazioni della palla battuta piuttosto che dall’inserimento di staffette sui pad d’élite del gioco. La sua velocità di uscita media di 93,7 MPH è più di cinque MPH sopra la media del campionato. Il suo tasso di contatto duro del 55,9% è uno dei migliori del campionato, così come il suo tasso di barile del 17,6%. In poche parole, pochi battitori colpiscono la palla così forte come fa spesso Riley.

Naturalmente, il potere di Riley non viene mai messo in discussione. Il suo problema con il contatto era frequente all’inizio della sua carriera, ma il nativo del Mississippi ha fatto passi da gigante in questo senso. Dopo essere entrato in contatto solo nel 63% degli swing da matricola, Riley ha avuto la battuta il 73% delle volte in ciascuna delle ultime tre stagioni. Non è il massimo, ma è abbastanza buono per un giocatore per la sua potenza. Riley ha ancora un approccio aggressivo ed esce dalla zona di strike una discreta quantità, ma i suoi migliori risultati di palla battuta sono sempre una velocità di camminata leggermente inferiore alla media.

All’inizio del 2021, Riley possiede una barra .302/.364/.560 in 1100 apparizioni di piastre. Sembra un fannullone in buona fede, e i Braves sono sicuramente felici di averlo nel mezzo della formazione per il prossimo decennio. Riley ha vinto un Silver Slugger Award ed è arrivato settimo nella votazione di NL MVP dell’anno scorso, guadagnandosi il suo primo di quelli che il club spera saranno diversi premi All-Star in questa stagione.

I Braves sono ora sicuri al 75% del loro campo interno per il lungo raggio. Atlanta ha firmato Matt Olson Un accordo di otto anni da $ 168 milioni è arrivato pochi giorni dopo che gli Athletics lo hanno firmato durante l’allenamento primaverile. Lo erano prima Ozzy Albies Firmato a prezzi accessibili fino al 2025 (con opzioni club per il 2026 e ’27). Questo lascia quello Dansby Swanson Atlanta non è sotto contratto come unico membro dell’infield per il prossimo futuro, poiché lo shortstop colpirà il free agency entro la fine dell’anno.

Disponibile anche ad Atlanta Ronald Acuna Jr Sotto contratto per la maggior parte del decennio, è stato dato loro un nucleo giovane su cui costruire. Nella valutazione di Jason Martinez Risorsa catalogo, il libro paga del club per il 2023 salirà a circa $ 113 milioni la prossima stagione (esclusi gli stipendi per i giocatori idonei all’arbitrato). Saranno $ 87 milioni nel 2024 e $ 60 milioni a $ 70 milioni per i prossimi due anni. Lo stipendio di Atlanta nel 2022, secondo i contratti di baseball di Cote, è di a Registrazione del diritto d’autore $ 177,7 MMM Questo dovrebbe dare loro una certa flessibilità per firmare nuovamente o spostare Swanson, specialmente con contributori chiave come Michele Harris II, Kyle Wright, Spencer Strider E Ian Anderson L’arbitrato non può essere raggiunto almeno fino al 2024. È una posizione forte a lungo termine per il presidente delle operazioni di baseball Alex Anthopoulos e il suo staff per costruire sul titolo delle World Series dello scorso anno e costruire un colosso a lungo termine.

Molto altro in arrivo.