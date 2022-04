Guerra Ucraina-Russia: annunci in diretta – The New York Times

WASHINGTON – Il presidente Biden ha promesso di affrontare la crisi climatica del pianeta. Ma l’aumento dei prezzi del gas russo guidato dall’occupazione russa dell’Ucraina ha spinto il presidente a fare qualcosa di rispettoso dell’ambiente: abbracciare il petrolio.

Martedì il sig. Biden è volato in Iowa, dove ha annunciato che l’Agenzia per la protezione ambientale avrebbe temporaneamente rimosso i regolamenti che vietano l’uso del composto etanolo-benzina chiamato E15 in estate, che contribuisce allo smog durante i mesi più caldi. Al fine di ridurre il prezzo della benzina pompata per molti americani, il suo governo rinuncerà al regolamento. disse Biden.

“Aiuterà alcune persone e mi impegno a fare ciò che posso, anche se hanno una rupia o due soldi in più in tasca quando sono pieni, può fare la differenza nella vita delle persone”, ha detto. Biden ha detto prendendo. Un tour di una struttura che produce 150 milioni di galloni di bioetanolo all’anno. In seguito ha detto: “Quando hai una scelta, hai concorrenza. Quando hai concorrenza, ottieni il miglior prezzo.

Annuncio sull’etanolo Mr. L’ultima mossa di Biden da parte della Casa Bianca va contro le sue promesse di cacciare gli Stati Uniti come candidato alla presidenza dai combustibili fossili. Il prezzo del gas sembra aver cambiato il suo conto. Il prezzo medio di un gallone di gas lo scorso ottobre era di $ 3,32; A marzo era di circa $ 4,32.

Il mese scorso, il presidente ha proposto una nuova politica volta a fare pressione sulle compagnie petrolifere affinché trivellano il petrolio su terreni inutilizzati, consentendo a migliaia di compagnie di “trivellare il petrolio. Perché non pompano petrolio?” Biden ha anche annunciato che nei prossimi sei mesi avrebbe venduto 180 milioni di barili di petrolio dalle riserve petrolifere strategiche del paese, il più grande rilascio mai registrato nella storia.

“Fornirà una distribuzione su scala storica per un periodo storico,” Mr. disse Biden.

Dal momento che le sanzioni statunitensi al petrolio e al gas della Russia hanno fatto aumentare i prezzi dell’energia, Mr. Mentre ha invitato i produttori di petrolio a pagare più greggio, il presidente ha cercato di rassicurare la sua base politica sul fatto che soddisfare le esigenze della crisi odierna non avrebbe sminuito l’obiettivo a lungo termine di allontanarsi dai combustibili fossili che potrebbero causare pericolosi cambiamenti climatici. .

L’abbraccio del presidente al petrolio sottolinea la sua terribile situazione tra due priorità in competizione: la compulsione a ridurre l’uso da parte degli Stati Uniti di combustibili fossili e la pressione per rispondere all’aumento dei prezzi del gas.

Repubblicani e attivisti per l’industria petrolifera e del gas stanno spingendo affinché il paese si muova verso fonti di energia più pulite. debito… Brian Anselm per il New York Times

“Quando Joe Biden ha iniziato il suo mandato, non pensava che sarebbe volato a Des Moines per il suo secondo anno attingendo a riserve petrolifere strategiche o approvando sconti E15”, ha affermato Barry Rabe, professore di scienze politiche e politica ambientale. Università del Michigan.

Mentre la sua ampia agenda sul cambiamento climatico e gli investimenti in veicoli eolici, solari ed elettrici si sono in gran parte bloccati al Congresso, gli alleati presidenziali affermano che le sue azioni a breve termine a favore del petrolio potrebbero frustrare ulteriormente gli elettori ecocentrici. Queste elezioni autunnali.

“A parte un importante risultato legislativo, è probabile che gli elettori sul clima siano bassi”, ha affermato. disse il rabbino.

Sig. Le recenti azioni di Biden hanno suscitato critiche in molte parti della comunità ambientale. Mitch Jones, direttore delle politiche esecutive del braccio elettorale del gruppo no-profit Food & Water Watch, ha affermato in una dichiarazione che la decisione di revocare il divieto estivo sull’E15 “ci immerge più profondamente nel buco dei composti sporchi di combustibili fossili”.

Funzionari della Casa Bianca hanno detto che il sig. Biden ha rifiutato l’idea di abbracciare i combustibili fossili. Le sue politiche ambientali hanno sempre immaginato una continua dipendenza da petrolio e gas, mentre il paese si sposta verso fonti di energia pulita.

Ha detto che l’attuale crisi energetica è un chiaro esempio del perché il Congresso ei repubblicani credono di dover sostenere il passaggio a forme di energia alternative e ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dal petrolio.

“Le famiglie devono portare i loro figli a scuola e andare al lavoro, fare la spesa e vivere le loro vite – a volte oggi, questo mese e quest’anno hanno bisogno di benzina”, ha detto il portavoce della Casa Bianca Vedant Patel. “Ma allo stesso tempo dobbiamo accelerare, non rallentare, la nostra transizione verso l’energia pulita”.

Nelle ultime settimane, i dirigenti di Biden hanno annunciato finanziamenti per rendere le case più efficienti dal punto di vista energetico, lanciare nuovi piani di sicurezza e affermare che il presidente attuerà il Defence Production Act per promuovere l’estrazione e la lavorazione dei minerali necessari a livello locale per produrre batterie per veicoli elettrici.

Repubblicani e attivisti per l’industria petrolifera e del gas, Mr. Hanno cercato di minimizzare i prezzi elevati del gas nell’agenda climatica di Biden, sostenendo che i prezzi sarebbero stati più bassi se la Casa Bianca non avesse perseguito piani volti a spostare il paese verso altre energie pulite.

“Non incolpare Putin per il prezzo del gas”, ha detto a Fox News il leader repubblicano del Kentucky, il senatore Mitch McConnell, all’inizio di questo mese.

Ha aggiunto: “Questa è una reazione alla chiusura dell’industria dei combustibili fossili. Li seguono in ogni modo che riescono a pensare.

Ma davvero, sig. Biden ha avuto un successo limitato nell’attuazione della sua agenda sul clima, in gran parte a causa dell’opposizione dei repubblicani e del Dipartimento dell’energia. Gli esperti affermano quindi che è difficile imputare l’aumento dei prezzi del gas alle conseguenze di quelle proposte che non sono ancora state emanate.

Ad esempio, il sig. Biden ha proposto 300 miliardi di dollari di agevolazioni fiscali per migliorare i mercati dell’energia eolica, solare e dei veicoli elettrici. Se approvato, potrebbe ridurre le emissioni del Paese di circa il 25% entro il 2030. Il disegno di legge è passato alla Camera, ma si è bloccato al Senato tra l’opposizione dei repubblicani e del senatore democratico Joe Munchin del West Virginia.

Sig. Biden ha cercato di sospendere i nuovi contratti di locazione di petrolio e gas su terre e falde acquifere federali, una mossa che l’industria petrolifera mantiene sulla produzione influenzata. Tuttavia, tale politica è stata confermata dai tribunali e il sig. Biden ha messo all’asta più di 80 milioni di acri nel Golfo del Messico l’anno scorso, la più grande vendita di locazione della storia.

I funzionari stimano che consentire la vendita della miscela di etanolo in estate la ridurrà di 10 centesimi per gallone di benzina acquistato in circa 2.300 stazioni nel paese in cui viene fornita, e questa decisione potrebbe spostarsi verso “l’indipendenza energetica”.

I gruppi ambientalisti hanno precedentemente protestato contro la rimozione del divieto estivo a causa del fumo generato dall’etanolo nei climi caldi. debito… Stephen Groves / Associated Press

Questa è una piccola percentuale delle 150.000 stazioni di servizio in tutto il paese, che, secondo il NACS, è un’associazione di categoria che rappresenta i minimarket.

Sig. Biden deve anche affrontare crescenti pressioni per ridurre i prezzi dell’energia, il che ha contribuito ad accelerare l’inflazione dal marzo 1981. Un gallone di gas ha una media di $ 4,10 martedì, secondo l’AAA.

L’etanolo è prodotto dal mais e da altre colture ed è stato miscelato per molti anni in alcuni tipi di benzina per ridurre la dipendenza dal petrolio. Ma l’elevata instabilità della miscela contribuirà alla foschia nella stagione calda. Per questo motivo, i gruppi ambientalisti si sono tradizionalmente opposti alla rimozione del divieto estivo. Dì alle compagnie petrolifere che pensano che le loro vendite diminuiranno se usano troppo etanolo.

La misura in cui la presenza di etanolo riduce i prezzi del carburante è oggetto di dibattito tra gli economisti. Alcuni esperti hanno affermato che la decisione potrebbe raccogliere maggiori benefici politici rispetto ai finanziamenti.

David Victor, esperto di politica climatica presso l’Università della California, a San Diego, ha dichiarato: “Questo è ancora molto piccolo rispetto al rilascio della Strategic Petroleum Reserve. È una mossa politica molto trasparente”.

Secondo alcuni esperti di energia, i benefici ambientali dei biocarburanti si riducono aumentando i prezzi del mais e del cibo.

I legislatori dello Stato del mais e leader del settore Mr. Pitani ha esortato gli Stati Uniti a riempire il divieto sulle esportazioni di petrolio della Russia con i biocarburanti. Emily Skor, CEO di Growth Energy, un gruppo di associazioni di categoria dei biocarburanti, ha definito la decisione sul risparmio energetico “un grande successo”.

“Queste sono scelte difficili e non credo che ci sia qualcosa che possano assaggiare”, ha affermato Tyrone Sidenfeld, vicepresidente senior per gli affari di governo della League of Conservation Voters, un gruppo senza scopo di lucro. “Credo che abbiano lavorato per farlo per decenni senza bloccare le infrastrutture dei combustibili fossili o l’inquinamento, e penso che siano sempre determinati a soddisfare il momento climatico”.