Molti dei sostenitori russi dell’invasione dell’Ucraina mercoledì hanno definito l’ordine del ministro della Difesa di ritirarsi dalla città di Kherson un colossale fallimento, il più devastante per Mosca dalla caduta dell’Unione Sovietica, secondo uno di loro.

Ritiro dichiarato il presidente Vladimir V. Ha cristallizzato i fallimenti dello sforzo bellico di Putin. È stata un’umiliante perdita della più grande città ucraina catturata dalla Russia durante i suoi nove mesi di invasione. Solo poche settimane dopo il sig. Putin ha annunciato.

“Questo conferma, a mio avviso, quanto sia pragmatico Putin”, ha affermato il sig. Tatiana Stanovaya, un’analista che studia Putin per la sua società di analisi politica R.Politik, ha detto in un’intervista telefonica. “Non è pazzo come pensavamo.”

Sig. Lo stesso Putin è rimasto in silenzio sulla questione, lasciando parlare i suoi funzionari. Invece il sig. Putin ha visitato un ospedale neurologico e ha parlato a un evento per commemorare il 75° anniversario dell’Istituto nazionale di salute pubblica russo, lodandolo per aver combattuto il coronavirus e aiutato i “nostri eroi” in Ucraina.

Sig. Il ritiro annunciato è arrivato una settimana dopo l’accordo di Putin. Ha cambiato rotta dopo che la Russia ha minacciato di bloccarlo per rappresaglia. Attacco con droni al quartier generale della flotta russa del Mar Nero In Crimea è stato attribuito all’Ucraina, ma Kiev lo ha negato.

Arriva quando le persone vicine al Cremlino stanno speculando sempre più sulle possibilità e sui meriti di un accordo di cessate il fuoco con l’Ucraina. rapporti Dentro I media occidentali hanno incoraggiato Washington ad essere aperta ai colloqui con Kiev.

“C’è una certa logica qui”, ha detto il generale Andrei Gordunov, direttore del Russian International Affairs Council, un’organizzazione di ricerca vicina al governo russo, dell’ordine di ritirarsi dalla sponda occidentale del fiume Dnipro.

Spostandosi sulla più difendibile sponda orientale del fiume, Mr. Gordunov ha affermato che l’esercito russo sta cercando di attuare quella che ha descritto come la più importante priorità a breve termine del Cremlino: “stabilizzazione, fissazione” della prima linea.

Ma Konrad Muzyka, analista militare e direttore di Rochan Consulting con sede a Danzica, in Polonia, ha affermato che i motivi dell’annuncio rimangono sconcertanti. “Da un punto di vista militare, un annuncio del genere non ha senso a meno che non ci sia un secondo minimo nella storia”, ha detto mercoledì in un’intervista telefonica.

In una ritirata, un esercito di solito cerca di mantenere l’aspetto di una forte difesa mentre si ritira segretamente. Tuttavia, l’esercito russo, dopo essere stato sconfitto dalle truppe ucraine, ha annunciato pubblicamente il suo ritiro dalla capitale Kiev nord in primavera e dalla regione nord-orientale di Kharkiv alla fine dell’estate.

“Devi darli”, disse il sig. ha detto Muzyka. “Sono coerenti.”

Una retorica belligerante è emersa da Mosca alcune settimane fa, quando il Cremlino ha annesso quattro regioni ucraine che controllava solo in parte – inclusa la regione di Kherson – in quella che sembrava essere il preludio di una grande escalation della guerra e dell’uso di armi nucleari.

Ma dopo, il sig. Putin ha ridimensionato la sua retorica nucleare e mercoledì le voci più influenti della Russia a favore della guerra hanno espresso sostegno al ritiro di Kherson.

Ramzan Kadyrov, l’uomo forte sovrano della Repubblica russa di Cecenia, l’ha descritta come una “scelta difficile ma giusta tra sacrifici insignificanti per affermazioni elevate e salvare la vita preziosa dei soldati”.

Yevgeny Prigozhin, un magnate degli affari che gestisce un esercito privato chiamato Wagner Group, ha dichiarato: “È importante non agonizzare, non crogiolarsi nella paranoia, ma prendere decisioni e lavorare sugli errori”.

Quelle dichiarazioni erano un segno che il Cremlino aveva accuratamente gettato le basi per una campagna di ritiro. Il cecchino su Internet che è seguito I caotici ritiri della Russia nell’Ucraina orientale e settentrionale hanno preceduto questo autunno.

Eppure, lo ha fatto Non silenziare completamente la furia dei falchi. Un analista filo-Cremlino, Sergei Markov, descritto Ritiro “La più grande sconfitta geopolitica della Russia dal crollo dell’Unione Sovietica”

