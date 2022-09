Guerra Russia-Ucraina, gasdotti e notizie sul referendum: aggiornamenti in tempo reale

Lunedì, una manifestazione presso il monumento sovietico alla resistenza antinazista nella provincia ucraina di Luhansk, durante il voto per unirsi alla Russia. debito… Associated Press

KIEV, Ucraina — Da venerdì sono in corso sondaggi nei territori occupati dell’Ucraina, con i residenti che affermano che le autorità hanno usato intimidazioni e propaganda per influenzare il voto.

Nella città portuale meridionale di Kherson, i funzionari hanno allestito un palco nel centro della città e fatto uscire cantanti e urne elettorali. Serhi, un pensionato che vive nella città occupata, ha detto in un’intervista telefonica che c’era carenza di persone per votare.

“Pochissime persone si sono dichiarate e hanno votato”, ha detto. Altrove, ha detto, i suoi parenti sono stati avvicinati da soldati armati e gli è stato chiesto di votare. Come la maggior parte dei residenti intervistati, ha chiesto di essere identificato solo per nome per motivi di sicurezza.

Volodymyr Zalto, un ucraino che ha cambiato squadra per diventare capo della potenza occupante nella regione di Kherson, ha detto che l’affluenza alle urne è stata altalenante e la gente sta tornando “con entusiasmo”. Quando hanno votato, ha detto, “i loro occhi si illuminano e brillano, il che mostra il loro atteggiamento nei confronti di questo evento”. Sig. Saldo ha dichiarato lunedì che sono stati espressi abbastanza voti a favore dell’adesione alla Russia per chiedere un voto con un giorno di anticipo.

I risultati ufficiali dei sondaggi potrebbero essere annunciati già martedì e la maggioranza dei residenti dovrebbe dire di aver votato per unirsi alla Russia, con il Cremlino che annuncerà ufficialmente l’annessione delle regioni non appena questa settimana.

Funzionari russi nei territori occupati hanno promesso passaporti, sussidi sociali, medicine gratuite e bollette telefoniche a basso costo. Un cartellone pubblicitario a Kherson raffigura una donna incinta con una tradizionale camicia ricamata ucraina abbracciata dal marito. “La famiglia è la nostra priorità”, si legge sul cartellone. “Garanzie sociali della Federazione Russa”.

Uno pubblicizzava i vantaggi della cittadinanza russa. “Il passaporto russo è stabilità e sicurezza sociale”, ha affermato. Un altro cartellone mostrava una giovane donna che sventolava una bandiera russa, dicendo: “La Russia è sempre qui”.

Questo cartellone pubblicitario nella città di Luhansk recita: “Come ottenere il passaporto di un cittadino russo”. debito… Associated Press

I giornali stampati dalla Commissione per l’occupazione si concentravano su temi simili. “Kherson per ottenere passaporto, telefonate a basso costo e banche”, si legge in un titolo nell’edizione locale di Komsomolskaya Pravda, un tabloid russo stampato per Kherson occupata. “Le bollette diminuiranno”, affermava un altro titolo.

“I farmaci sono gratuiti”. Sig. Il giornale ha anche riferito che Putin ha recentemente firmato. “Ma nonostante la campagna, molti non si sono presentati a votare ai seggi elettorali e, secondo interviste telefoniche con i residenti di diverse città occupate, soldati armati di fucili d’assalto hanno cercato di costringere i residenti a votare.

“Sono andati in ospedale perché l’affluenza alle urne era ancora bassa”, ha detto Oleg, che vive a Kherson. “Le persone sono in una situazione di dipendenza lì, ed è difficile per loro rifiutarsi di votare”.

Altrove nell’Ucraina occupata, i soldati russi sono entrati nelle zone residenziali in un tipo di grande auto blindata nota come Tiger, parcheggiata nelle strade per allestire posti di blocco improvvisati, impedito alle persone di andarsene e scortato porta a porta gli operatori elettorali.

“Due o tre soldati con le mitragliatrici sono andati con i funzionari elettorali con l’urna”, ha detto Maria, che vive a Chaplinka nella regione di Kherson. A Bolohie, nella regione di Zaporizka, i soldati si aggiravano intorno ai residenti mentre compilavano le schede.

“Sono rimasti e hanno guardato le persone votare e spuntare le cose dalle loro liste”, ha detto. “A coloro che si rifiutavano di votare è stato detto di farlo”.

Serhiy, un pensionato, ha detto di essere così spaventato dalla polizia segreta russa, il Servizio di sicurezza federale, che di solito è rimasto a casa per giorni durante il voto e non aveva intenzione di aprire la porta. I cartelloni pubblicitari che pubblicizzano i vantaggi dell’adesione alla Russia sono “per idioti”, ha detto.

“Ogni giorno aspetto il rilascio”, ha detto.

Anna Lukinova a Kiev ha contribuito al reporting.