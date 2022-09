Guerra Russia-Ucraina: aggiornamenti in tempo reale – The New York Times

Il presidente russo Vladimir V. Putin e il presidente cinese Xi Jinping si sono incontrati in Uzbekistan la scorsa settimana. debito… Foto in piscina di Sergey Babile

Secondo i rapporti di lunedì, alti funzionari di Russia e Cina hanno concordato di condurre più esercitazioni militari congiunte e migliorare la cooperazione nel campo della difesa.

Il presidente del Consiglio di sicurezza russo Nikolai P. Patrushev e il principale diplomatico cinese Yang Jiechi hanno tenuto un incontro nella provincia sudorientale del Fujian, dove hanno concordato di condurre esercitazioni militari congiunte e pattugliamenti. all’Agenzia Russa Rapporto.

“I due paesi continuano ad approfondire il coordinamento strategico e si sostengono sempre fermamente l’un l’altro su questioni relative ai reciproci interessi e preoccupazioni fondamentali”, ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una sintesi dell’incontro.

Il presidente Vladimir V. La visita arriva pochi giorni dopo che Putin ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping in Uzbekistan.Domande e preoccupazioni” sulla situazione in Ucraina. Questa approvazione segreta ha portato alcuni analisti a dire che, nonostante le dichiarazioni pubbliche secondo cui l’amicizia dei paesi “non conosce limiti”, Mr. Signor Putin Ha portato alla decisione che il sostegno di Xi non era incondizionato.

Durante l’incontro in Uzbekistan, il sig. Sebbene Xi non lo abbia menzionato pubblicamente, ha affermato che la Cina è “pronta a lavorare con la Russia per dimostrare la responsabilità di un grande Paese, svolgere un ruolo di primo piano e iniettare stabilità in un mondo turbolento”. Secondo un rapporto del governo cinese. Alcuni esperti vedono la dichiarazione come un rimprovero a Mosca per aver creato instabilità con l’invasione.

Nessuna delle parti ha indicato tali differenze a seguito di un incontro tra alti funzionari lunedì.

Sig. Shi e il sig. Sottolineando il rapporto tra il signor Putin. Yang ha affermato: “La guida dei capi di stato è la garanzia fondamentale per la stabilità e la vitalità a lungo termine delle relazioni bilaterali”.

Parlando in Fujian, il sig. “La cooperazione tra Russia e Cina nel campo della difesa ha profonde radici storiche”, ha affermato Patrushev.

“Nella situazione attuale, i nostri paesi devono mostrare una disponibilità ancora migliore a promuovere il sostegno e la cooperazione reciproci”, ha affermato il sig. Patrushev ha detto, Interfax, l’agenzia di stampa russa. Sig. Patrushev ha anche incontrato il funzionario della difesa cinese Wang Xiaohong.

Mr. in Ucraina. L’invasione di Putin ha complicato l’equilibrio della Cina tra Russia e Occidente. La Cina ha fornito alla Russia un’ancora di salvezza, mitigando ampiamente l’effetto delle sanzioni occidentali che hanno ridotto le esportazioni di energia della Russia e interrotto la sua cooperazione industriale con i paesi sviluppati.

Quest’anno, il commercio tra Russia e Cina è aumentato di oltre un quarto e la Cina ha accettato di lavorare a un importante progetto di gasdotto attraverso la Mongolia, che compenserebbe il taglio della Russia dal mercato energetico europeo.

Allo stesso tempo, la Cina è attenta a non imbrogliare i suoi partner commerciali occidentali. Secondo i funzionari statunitensi, la Russia non sta inviando armi a fornitori tra cui Iran e Corea del Nord e non sta aiutando Mosca a evitare sanzioni che le impediscano di importare tecnologia occidentale avanzata.

Funzionari russi e cinesi si coordineranno da vicino all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York questa settimana, il ministro degli Esteri russo Sergei V. ha detto Lavrov.