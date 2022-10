Graham chiede alla Corte Suprema di bloccare la sua testimonianza all’udienza elettorale della Georgia 2020

Sen. Lindsey O. Graham (RS.C.) ha chiesto venerdì alla Corte Suprema. Elezione. Una giuria unanime di tre giudici della Corte d’Appello degli Stati Uniti per l’11° Circuito Giovedì ha respinto l’offerta di Graham Il legislatore ha cercato di bloccare una citazione dal procuratore distrettuale della contea di Fulton Fannie Willis (D). Un senatore in carica è protetto dal testimoniare a tali udienze.

Un giudice del tribunale distrettuale ha detto che Graham doveva comparire, ma ha ristretto la gamma di domande che i pubblici ministeri potevano porre.

Fatte salve le sentenze dei tribunali di grado inferiore, l’avvocato di Graham, Donald F. McCann detto alla Corte Suprema“Il senatore Graham subirà la ferita precisa che si appella a prevenire: essere interrogato in un tribunale statale sulla sua attività legislativa e sulle attività ufficiali”.

McCann, un ex consigliere di Trump, ha chiesto al giudice Clarence Thomas, che era stato incaricato di ascoltare le richieste di emergenza dall’11° Circuito, di rimanere almeno temporaneamente. Ha detto che Graham avrebbe dovuto testimoniare “entro un mese”.

Thomas può agire sulla richiesta da solo o deferire la questione all’intero tribunale.

Il gran giurì di Atlanta che indaga sull’interferenza delle elezioni presidenziali del 2020 ha già ascoltato la testimonianza di diversi avvocati di Trump. Rudi GiulianiJohn Eastman e Boris Epstein. Willis vuole anche indagare sull’ex capo di gabinetto della Casa Bianca Mark Meadows.

A Graham verrà chiesto di testimoniare Ha chiamato i funzionari elettorali della Georgia Subito dopo che Trump ha perso le elezioni contro Joe Biden. I pubblici ministeri affermano che Graham ha “una conoscenza unica” della campagna di Trump e “sforzi coordinati multistatali” per influenzare i risultati delle elezioni in Georgia e altrove. READ Marvel's Spider-Man rimasterizzato in agosto, Miles Morals This Fall

Ma Graham ha affermato che le sue azioni erano un’azione legislativa legittima protetta dalla “clausola del discorso o del dibattito” della Costituzione. Gli avvocati del senatore hanno affermato di essere stati informati che Graham era un testimone, non un bersaglio, delle indagini.

Il mese scorso, un giudice del tribunale distrettuale ha affermato che i pubblici ministeri non potevano interrogare Graham Parti di chiamate Sono accertamenti legislativi. Ma il giudice ha affermato che il team di Willis potrebbe esplorare un possibile coordinamento con la campagna di Trump negli sforzi post-elettorali in Georgia; Dichiarazioni generali sulle elezioni del 2020; e gli sforzi per “persuadere” o “istigare” i funzionari elettorali della Georgia.

Nella sua ordinanza giovedì, il panel dell’11° Circuito ha concordato con il giudice della corte di grado inferiore che “quelle azioni non possono essere qualificate come azioni legislative in base a qualsiasi precedente della Corte Suprema”. Trump ha nominato due dei tre giudici della giuria.

Graham potrebbe ancora far valere i suoi diritti in caso di controversia su determinate questioni, ha osservato la corte.

McCann ha affermato che il caso non dovrebbe procedere senza che la Corte Suprema intervenga. “Il tribunale distrettuale ha rifiutato di annullare, o almeno escludere, questa domanda inammissibile e l’approvazione superficiale dell’11° Circuito, ‘citando erroneamente il discorso. O La clausola di discussione, ‘che non invoca o non applica lo standard di soggiorno, e per non parlare dell’immunità sovrana, chiede una riconsiderazione”, ha scritto.