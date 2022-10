Gradi della settimana 8 della NFL: i Broncos ottengono “A-” per aver salvato la loro stagione a Londra, Bills ottengono “B” per la vittoria di domenica sera.

I Broncos dovrebbero considerare di spostare tutte le loro partite a Londra.

Durante le prime sette settimane della stagione, l’attacco dei Broncos sembrava in gran parte impotente, ma la situazione è cambiata domenica in Inghilterra. Contro i Jaguars, Denver ha caricato il tabellone con tre touchdown in una vittoria per 21–17. Segnare tre touchdown di solito non si qualifica come illuminare il tabellone segnapunti, ma quando sei nella squadra dei Broncos, la partita di questa settimana sarà l’attacco con il punteggio più basso della NFL.

Perché Denver è finalmente riuscita a vedere un po’ di successo in attacco? Il motivo principale è che quando Russell Wilson ha finalmente fatto uno scambio di successo per un QB a marzo, Russell Wilson ha iniziato a giocare come pensavano i Broncos.

La capacità di Wilson di lanciare la palla in campo con precisione è uno dei motivi per cui ha avuto così tanto successo nella sua carriera e ha mostrato quella capacità contro i Jaguars. Uno dei migliori tiri della giornata di Wilson è arrivato nel terzo quarto quando ha colpito Greg Dulcich con un passaggio di 38 yard che ha viaggiato per 30 yard in aria.

Quel tiro è arrivato su un drive di 92 yard in cui Wilson è andato 5 su 5 per 88 yard. Wilson sembrava avere un grande legame con Dulcich, che ha ricevuto tre passaggi per 78 yard. Quel touchdown diede ai Broncos un vantaggio di 14-10, ma avrebbero perso dopo una corsa di una yard di Travis Etienne a 3:54 dalla fine del quarto quarto.

A quel punto, i Broncos sono scesi di nuovo in campo, sentendo che la loro stagione era in gioco, ma Wilson non è stato troppo infastidito dalla pressione. Nella prima giocata del drive, Wilson ha salvato la stagione di Denver con un passaggio di 47 yard a KJ Hamler.

Sei giocate dopo, Latavius ​​​​Murray ha segnato il touchdown vincente da una yard fuori.

Un altro motivo per cui l’attacco dei Broncos è stato così buono è che è inarrestabile nella zona rossa. Entrando nella settimana 8, Denver ha avuto il peggior attacco nella zona rossa della NFL, segnando un touchdown solo nel 23,5% delle loro trasferte nella zona rossa (considerando che, ogni altra squadra della NFL ha convertito almeno il 35% delle loro unità nella zona rossa. 8 viaggi zonali in touchdown in corso nella settimana).

In questa partita, i Broncos erano un perfetto 3 su 3 nella zona rossa e una delle ragioni principali era Nathaniel Hackett che mostrava effettivamente un po’ di creatività. Il primo touchdown del gioco di Denver è arrivato su una cattura di sei yard di Jerry Judy che sembrava prendere i Jaguars alla sprovvista.

L’attacco dei Broncos non era affatto perfetto quel giorno. In effetti, all’inizio sembrava che sarebbe stato un altro gioco da incubo per l’unità. Nei primi quattro possessi dei Broncos, hanno puntato tre volte senza ottenere un primo down e anche Wilson ha lanciato un intercetto. All’inizio della stagione, sarebbe stato sufficiente per iniziare una crisi in piena regola, ma questa volta l’attacco è stato in grado di tornare.

Su quei primi quattro possedimenti, Wilson era 2 su 6 per 19 yard e un intercetto, ma in seguito è andato 16 su 24 per 233 yard e un touchdown.

I Broncos hanno una difesa del calibro dei playoff e se l’attacco continua a migliorare, questa squadra potrebbe eventualmente entrare nella corsa delle wild card.

Bene, otteniamo i voti per ogni gioco a partire dalla settimana 8. Se vuoi approfondire la vittoria dei Ravens sui Buccaneers giovedì, Clicca qui.

Denver ha sconfitto Jacksonville (Londra) 21-17

Atlanta ha sconfitto la Carolina 37-34 (OT).

Miami ha battuto Detroit 31-27

Il Minnesota ha battuto l’Arizona 34-26

New Orleans ha battuto Las Vegas 24-0

Philadelphia ha battuto Pittsburgh 35-13

Il New England ha battuto i NY Jets 22-17

Dallas ha battuto Chicago 49-29

Il Tennessee ha battuto Houston 17-10

Washington ha battuto Indianapolis 17-16

San Francisco ha battuto i LA Rams 31-14

Seattle ha battuto i NY Giants 27-13

Buffalo ha battuto Green Bay 27-17

