GOP Rep. Lee continua l’evento della campagna governativa di New York dopo l’attacco di Seldin

Zeldin stava tenendo un discorso a Fairport, New York, quando un uomo è salito sul palco e “ha cercato di pugnalare Zeldin”, secondo una dichiarazione della campagna. Secondo il rapporto, il legislatore del GOP “ha afferrato il polso dell’aggressore e diverse persone lo hanno aiutato a trattenerlo”.

Dopo che l’accusato è stato arrestato, il membro del Congresso è tornato sul palco per finire le sue osservazioni, ha detto la campagna di Zeldin.

David G. di Fairport; Jakubonis, 43 anni, è stato accusato di tentato assalto di secondo grado, ha detto l’ufficio dello sceriffo della contea di Monroe. È stato prodotto nel tribunale cittadino e rilasciato su cauzione. Non si è subito saputo se avesse un avvocato.

Bruce Blakeman, il dirigente repubblicano della contea di Nassau, ha usato l’attacco per criticare gli sforzi per ammorbidire le condanne penali.

“Devono esserci cambiamenti reali alle leggi sulla ‘cauzione senza contanti’ e dobbiamo sostenere le forze dell’ordine per mantenere i nostri vicini al sicuro e ritenere coloro che mettono in pericolo il pubblico responsabili delle loro azioni”, ha affermato Blakeman. Discussione su Twitter

Democrazia Governatore Kathy Hochul L’avversario di Zeldin nella corsa al governo di novembre ha twittato giovedì sera che è stato “sollevato nel sentire” di non essere rimasto ferito nell’incidente.

“Il mio team mi ha informato dell’incidente all’evento elettorale di Lee Seltin stasera. Sono sollevato di sapere che il membro del Congresso Seltin non è stato ferito e che il sospetto è in custodia. Condanno fermamente questo atto di violenza: non ha posto a New York, ” ha scritto Hochul.

Seldin ha annunciato la sua corsa alla carica di governatore l’anno scorso, twittando che “la luce che era un faro di ciò che l’America può essere si è oscurata”. Ha vinto la nomination repubblicana al concorso del mese scorso.

L’ex presidente di Zeld, Donald Trump, che lo ha espresso durante la sua presidenza, lo ha difeso pubblicamente durante il suo secondo processo di impeachment. Ha fatto eco alle affermazioni infondate di Trump di frode nelle elezioni del 2020 e ha votato contro la certificazione dei risultati delle elezioni del 2020 in Arizona e Pennsylvania.

Seldin è stato eletto per la prima volta al Congresso nel 2014 dopo aver servito quattro anni al Senato dello Stato di New York.

Hochul, nel frattempo, ha sconfitto lo sfidante primario progressista e il procuratore generale di New York City Jumane Williams, che ha anche sconfitto nelle primarie del luogotenente governatore del 2018.