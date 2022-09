Gli Stati Uniti rispondono al “frustrato” Putin dopo aver accusato gli Stati Uniti di “dittatura”

La Casa Bianca ha colpito il presidente russo Vladimir Putin dopo aver ripetutamente criticato gli Stati Uniti e il mondo occidentale in un discorso ad ampio raggio.

Putin ha affermato che le sanzioni internazionali imposte alla Russia in seguito alla sua invasione non provocata dell’Ucraina sono un “pericolo” per il mondo. Ha aggiunto che gli Stati Uniti erano disposti a sacrificare l’Europa, che stava attraversando una crisi del costo della vita a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia mentre la guerra continuava. Per proteggere quella che lui chiamava la sua “dittatura” globale.

Parlando all’Eastern Economic Forum di Vladivostok mercoledì, Putin si è scagliato contro l’Occidente collettivo, incolpando gli Stati Uniti per il dolore economico che le sanzioni contro la Russia stanno causando in Europa e oltre con l’aumento globale dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari.

Washington ha difeso la sua posizione nei confronti della Russia, che è stata ampiamente condannata dall’Occidente per la sua guerra in corso contro l’Ucraina, con un portavoce del Dipartimento di Stato che ha detto alla CNBC in un’e-mail che “le sanzioni e i controlli sulle esportazioni stanno funzionando e il presidente Putin cerca disperatamente di convincere il mondo . . . ».

“Nonostante i commenti del presidente Putin all’Eastern Economic Forum, la Russia sta pagando un prezzo pesante per la sua guerra totale all’Ucraina, che continua ad aumentare i costi: decine di migliaia di soldati russi uccisi, 14 milioni di cittadini ucraini costretti a fuggire. Case, città storiche rase al suolo – tutto questo è un altro Essere di Putin determinato a conquistare il paese”, hanno aggiunto.