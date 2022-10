Gli Stati Uniti mirano a mettere alle strette l’industria cinese dei chip con nuove regole di esportazione

7 ottobre (Reuters) – L’amministrazione Biden ha svelato venerdì una serie di restrizioni all’esportazione, inclusa una mossa per tagliare la Cina da alcuni chip semiconduttori da qualsiasi parte del mondo con apparecchiature statunitensi, ampliando la sua portata nel tentativo di rallentare la tecnologia di Pechino . e sviluppi militari.

Le regole, alcune delle quali entrano in vigore immediatamente, si basano sulle restrizioni inviate nelle lettere al principale produttore di strumenti KLA Corp all’inizio di quest’anno. (KLAC.O)Lam Research Corp (LRCX.O) e Materiali Applicati Inc (AMAT.O)Devono interrompere efficacemente l’esportazione di apparecchiature verso fabbriche interamente di proprietà cinese che producono chip logici avanzati.

La serie di mosse potrebbe essere il più grande cambiamento nella politica statunitense nei confronti della tecnologia navale cinese dagli anni ’90. Se efficaci, potrebbero prendere di mira l’industria cinese di produzione di chip costringendo le società statunitensi e straniere che utilizzano la tecnologia statunitense a tagliare il supporto per alcune delle principali fabbriche cinesi e progettisti di chip.

“Farà indietreggiare i cinesi”, ha affermato Jim Lewis, esperto di tecnologia e sicurezza informatica presso il Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank con sede a Washington DC. Il culmine della Guerra Fredda.

“La Cina non rinuncerà alla produzione di chip… ma questo in realtà li rallenterà”.

In un briefing giovedì con i giornalisti che hanno presentato in anteprima le regole, alti funzionari del governo hanno affermato che molte delle misure mirano a impedire alle società straniere di vendere chip avanzati in Cina o a fornire alle società cinesi gli strumenti per creare i propri chip avanzati. Tuttavia, hanno ammesso di non aver ricevuto alcuna garanzia che gli alleati avrebbero attuato misure simili e che erano in corso discussioni con quei paesi.

“A meno che altri paesi non si uniscano a noi, riconosciamo che le restrizioni unilaterali perderanno efficacia nel tempo”, ha affermato un funzionario. “A meno che i concorrenti stranieri non siano soggetti a restrizioni simili, rischiamo di danneggiare la leadership tecnologica americana”.

L’espansione delle potenze statunitensi per limitare le esportazioni in Cina di chip realizzati con apparecchiature statunitensi si basa sull’espansione della cosiddetta Foreign Direct Manufacturing Rule. È stato ampliato prima che il governo degli Stati Uniti autorizzasse il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL) a limitare le esportazioni di chip prodotti all’estero e successivamente a fermare il flusso di semiconduttori verso la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.

Venerdì, l’amministrazione Biden ha applicato restrizioni estese alle cinesi IFLYTEK, Dahua Technology e Megvii Technology, società aggiunte all’elenco delle società nel 2019 per le accuse di aver aiutato Pechino a sopprimere il suo gruppo di minoranza uigura.

Le regole, pubblicate venerdì, impediscono l’esportazione di un’ampia gamma di chip da utilizzare nei sistemi di supercalcolo cinesi. Le regole definiscono un supercomputer come qualsiasi sistema con più di 100 petaflop di potenza di calcolo in un’area di 6.400 piedi quadrati, che potrebbe colpire anche alcuni dei data center commerciali delle società tecnologiche cinesi, hanno affermato due fonti del settore.

Eric Sayers, un esperto di politica della difesa presso l’American Enterprise Institute, ha affermato che la mossa rappresenta una nuova iniziativa dell’amministrazione Biden.

“La portata e le potenziali implicazioni della norma sono piuttosto impressionanti, ma il diavolo sarà sicuramente nei dettagli dell’attuazione”, ha aggiunto.

Quando le aziende di tutto il mondo hanno iniziato a lottare con l’ultima azione statunitense, le azioni dei produttori di apparecchiature per la produzione di semiconduttori sono diminuite.

La Semiconductor Industry Association, che rappresenta i produttori di chip, ha affermato che stava studiando i regolamenti e ha esortato gli Stati Uniti a “prendere di mira le regole – e lavorare con i partner internazionali – per contribuire a livellare il campo di gioco”.

All’inizio di venerdì, gli Stati Uniti hanno aggiunto il principale produttore cinese di chip di memoria YMTC e altre 30 società cinesi a un elenco di società che le autorità statunitensi non possono ispezionare, alimentando le tensioni con Pechino e avviando un orologio di 60 giorni. leggi di più

Quando i funzionari statunitensi non possono completare le visite in loco e non possono determinare se possono fidarsi dei fornitori statunitensi per ricevere la tecnologia statunitense quando li inviano a fornitori statunitensi, vengono inseriti nell’elenco non verificato.

Secondo la nuova politica annunciata venerdì, se il governo impedisce ai funzionari statunitensi di condurre ispezioni in loco delle società nell’elenco non verificato, i funzionari statunitensi inizieranno il processo di aggiunta all’elenco dopo 60 giorni.

La quotazione della società YMTC aumenterebbe le già crescenti tensioni con Pechino e costringerebbe i suoi fornitori statunitensi a ottenere licenze difficili da ottenere dal governo degli Stati Uniti prima di spedire anche i prodotti più a bassa tecnologia.

Le nuove normative limiteranno inoltre fortemente le esportazioni di apparecchiature statunitensi ai produttori di chip di memoria cinesi e formalizzeranno le lettere inviate a Nvidia Corp. (NVDA.O) e Advanced Micro Devices Inc (AMD) (AMD.O) I paesi di tutto il mondo limitano le spedizioni in Cina di chip utilizzati nei sistemi di supercalcolo utilizzati per lo sviluppo di armi nucleari e altre tecnologie militari.

Reuters ha riportato per la prima volta i dettagli chiave delle nuove restrizioni sui produttori di chip di memoria, inclusa un’esenzione per le società straniere che operano in Cina e le iniziative per espandere le restrizioni sulle esportazioni in Cina da KLA, Lam, Applied Materials, Nvidia e AMD.

Reportage di Stephen Nellis a San Francisco e Karen Freifeld a New York Reportage aggiuntivo di David Shepherdson a Washington Montaggio di Alexandra Alber, Chris Sanders, Matthew Lewis e Richard Chang

