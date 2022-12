Gli scienziati creano un “piccolo” wormhole mentre la fantascienza si avvicina alla realtà

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie su scoperte affascinanti, scoperte scientifiche e altro ancora.

Nella fantascienza – pensa a film e TV come “Interstellar” e “Star Trek” – i wormhole nel cosmo consentono ai veicoli spaziali di attraversare con facilità distanze inimmaginabili attraverso lo spazio e il tempo. se solo fosse così semplice.

Gli scienziati hanno perseguito a lungo una comprensione più profonda dei wormhole e ora sembrano fare progressi. I ricercatori hanno annunciato mercoledì di aver creato due minuscoli buchi neri simulati in un computer quantistico – corpi celesti insolitamente densi con gravità – e di aver inviato un messaggio tra di loro.

È un “piccolo wormhole”, secondo la fisica del Caltech Maria Spiropulu, coautrice della ricerca pubblicata sulla rivista Nature. Ma gli scienziati sono ben lungi dall’inviare persone o altre specie attraverso un tale portale, ha detto.

“Ti dirò che empiricamente, per me, è molto, molto lontano. La gente viene da me e dice: ‘Puoi mettere il tuo cane in un wormhole?’ Quindi no”, ha detto Spiropulu ai giornalisti durante una videoconferenza. “È un grande salto.”

“C’è una differenza tra ciò che è possibile in teoria e ciò che è effettivamente possibile”, ha detto Joseph Licken, fisico del Fermilab, il laboratorio statunitense di fisica delle particelle e acceleratori, e coautore dello studio.

I ricercatori hanno osservato le dinamiche dei wormhole in un dispositivo quantistico presso Google di Alphabet chiamato Sycamore Quantum Processor.

Un wormhole, una rottura nello spazio e nel tempo, è pensato come un ponte tra due regioni distanti dell’universo. Gli scienziati li chiamano ponti Einstein-Rosen, dal nome dei due fisici Albert Einstein e Nathan Rosen.

Tali wormhole sono coerenti con la teoria della relatività generale di Einstein, che si concentra sulla gravità come una delle forze fondamentali dell’universo. Il termine “wormhole” è stato coniato dal fisico John Wheeler negli anni ’50.

Spirobulu ha affermato che i ricercatori hanno scoperto un sistema quantistico che presenta proprietà chiave della gravità, ma è abbastanza piccolo da essere implementato nell’hardware quantistico esistente.

“Sembra un’anatra, cammina come un’anatra e punge come un’anatra. Quindi quello che possiamo dire a questo punto è – in base alle caratteristiche che stiamo vedendo, sembra un wormhole”, ha detto Licken.

Sebbene sia apparso un wormhole attraversabile sulla base di informazioni quantistiche teletrasportate utilizzando codici quantistici in un processore quantistico, nell’esperimento non è stata creata alcuna distorsione dello spazio e del tempo, hanno affermato i ricercatori.

“Queste idee esistono da molto tempo e sono idee molto potenti”, ha detto Licken.

“Ma alla fine della giornata, siamo nella scienza sperimentale e abbiamo lottato per molto tempo per trovare un modo per esplorare queste idee in laboratorio. Ed è davvero eccitante. Non è solo, ‘Bene “, i wormhole sono fantastici. Si tratta di esaminare davvero i problemi più fondamentali del nostro universo in un ambiente di laboratorio. ” Un modo.