Gli scienziati affermano che Thwaites si sta aggrappando al “ghiacciaio del giorno del giudizio” con le unghie

Il ghiacciaio Thwaites, in grado di innalzare il livello del mare di diversi piedi, si sta erodendo sott’acqua mentre il pianeta si riscalda. In Uno studio Pubblicato lunedì sulla rivista Nature Geoscience, gli scienziati hanno mappato il ritiro storico del ghiacciaio, sperando di imparare dal suo passato cosa potrebbe fare il ghiacciaio in futuro.