Gli investitori si aspettano un aumento del tasso di interesse di 0,75 punti percentuali

Inflazione USA Ha accelerato a un tasso annualizzato dell’8,6% a maggioIl suo ritmo più veloce in 41 anni. I consumatori vedono i prezzi aumentare drasticamente Vari prodotti e servizi La forte domanda si scontra costantemente con la carenza di offerta.

L’inflazione è una delle questioni più urgenti che gli economisti e i responsabili delle politiche governative devono affrontare. La recessione americana aumenta il rischio. I motivi sono numerosi e gli strumenti sono comunemente usati Per controllare le pressioni sui prezzi In determinate circostanze, l’economia potrebbe precipitare in recessione.

Ecco cosa devi sapere:

Cos’è l’inflazione? Riflette l’inflazione Ampio aumento dei prezzi O la caduta del valore del denaro. Questo di solito è il risultato di una domanda eccessiva che porta all’inflazione poiché vengono perseguiti meno beni o servizi limitati. L’aumento dei prezzi non incide sull’economia nel suo complesso e solo i consumatori che effettuano acquisti subiscono un aumento.

Ad esempio, i prezzi delle auto nuove e usate sono aumentati notevolmente a causa della carenza di veicoli dovuta alla mancanza di componenti come i semiconduttori. Finché non desideri acquistare un veicolo, l’aumento dei prezzi dei veicoli non ti influirà.

L’aumento dei prezzi in un settore non porta necessariamente a un’inflazione generale in tutta l’economia. Ma gli aumenti di prezzo in varie categorie indeboliranno il potere di spesa dei consumatori.

Qual è la causa dell’inflazione? Le cause dell’inflazione attuale sono molte e sono legate a molte epidemie. Uno è che sono coinvolti nel salvare i consumatori dagli incentivi governativi e dalla riduzione dei costi dei servizi a causa delle restrizioni alle imprese.

Le interruzioni della catena di approvvigionamento sono persistite in tutta l’economia mondiale L’invasione russa dell’Ucraina E Casi Govt-19 in Cina Aggiungendo ulteriore stress. Prezzi dell’energia, Compreso il prezzo della benzina immatricolata, sono aumentati bruscamente. Poiché vi è una carenza di autisti di camion, porti e magazzini, le spese di spedizione per ritardi costosi e merci aumenteranno.

Ci sono meno lavoratori nel mercato del lavoro, il che incoraggia i lavoratori a chiedere salari più alti. I bassi tassi di interesse della Federal Reserve hanno reso più economici i prestiti e più attraenti i grandi acquisti. La banca centrale si sta ora muovendo rapidamente per utilizzare la banca centrale per acquistare prestiti a prezzi più elevati Lo strumento principale per aumentare i tassi. Questi fattori e molti altri aumentano i costi.

I costi aggiuntivi, in ogni fase dalla produzione alla vendita, portano ad aumenti di prezzo per i consumatori con determinate aziende Sfrutta la rara opportunità di aumentare i prezzi.

Leggi l’articolo completo.