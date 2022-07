Gli ex poliziotti Kueng e Tao sono stati condannati per aver violato i diritti di Floyd

ST Palla, min. (AP) — Un giudice federale mercoledì ha condannato due ex agenti di polizia di Minneapolis accusati di aver violato i diritti civili di George Floyd. I termini erano più chiari di quelli raccomandati nelle linee guida sulla condanna, descrivendo uno come “un vero ufficiale alle prime armi” e l’altro come “un buon agente di polizia, padre e marito”.

Il 25 maggio 2020 J. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Paul Magnuson ha condannato Alexander Kueng a tre anni di prigione e Du Tao a 3 anni e mezzo di prigione dopo che l’agente Derek Chauvin ha colpito Floyd al collo più di nove volte. Minuti da uomo di colore di 46 anni Ha detto che non riusciva a respirare e alla fine è diventato immobile. L’omicidio, catturato nel video di uno spettatore, ha scatenato proteste in tutto il mondo e resoconti di ingiustizia razziale.

Kueng afferrò la schiena di Floyd, Tao trattenne gli spettatori preoccupati e il quarto ufficiale Thomas Lane afferrò le gambe di Floyd. Lane è stato condannato la scorsa settimana Chauvin è stato condannato a 21 anni contemporaneamente – al di sotto delle linee guida e una sentenza che il fratello di Floyd Filonis ha definito “insulto” – a due anni. I familiari stretti di Floyd non hanno partecipato all’udienza di mercoledì di persona né hanno commentato in seguito.

La ragazza di Floyd, Courtney Ross, ha rilasciato dichiarazioni in entrambe le udienze di condanna e ha detto in seguito di essere stata particolarmente delusa dalla sentenza di Tao. Che “non si adattava davvero al crimine per me. Ho chiesto la pena massima”, ha detto.

Frasi minori per Quyeng, che è nero, e Thao, che è Hmong americano, saranno discusse se prenderanno in considerazione un patteggiamento o il 10 ottobre. Stanno sollevando domande sul rischio di un’udienza presso un tribunale statale il 24. Mentre devono affrontare accuse di omicidio di secondo grado e favoreggiamento per omicidio colposo di secondo grado. Lane, che è bianco, si è dichiarato colpevole di un’accusa statale di complice di omicidio colposo di secondo grado ed è in attesa di condanna in quel caso.

Le linee guida federali sulle condanne – che i giudici non sono tenuti a seguire – raccomandano da 4¼ a 5¼ anni per Quang e da 5¼ a 6½ anni per Thao. I pubblici ministeri hanno chiesto una pena molto più alta per entrambi gli uomini. Il pubblico ministero Manda Serdich ha affermato che Nguyen “non ha detto una parola” mentre Floyd stava morendo. Il pubblico ministero LeAnn Bell ha detto che Thao aveva “una visione a volo d’uccello di quello che stava succedendo” con Floyd e aveva “diversi anni”, il che significa che avrebbe dovuto saperlo meglio.

Nel maggio 2021, il governo federale ha intentato accuse per i diritti civili contro tutti e quattro gli ufficiali, un mese dopo che Savin è stato condannato per omicidio e omicidio colposo in un tribunale statale. Sono stati visti come una conferma delle priorità del Dipartimento di Giustizia per affrontare le disparità razziali nella polizia. Una promessa fatta dal presidente Joe Biden prima della sua elezione. Sono arrivati ​​​​una settimana dopo che i pubblici ministeri federali lo hanno accusato di crimini ispirati dall’odio nell’uccisione del 25enne Ahmed Arberry in Georgia. e ha riferito di indagini approfondite ai dipartimenti di polizia di Minneapolis e Louisville, nel Kentucky.

Quando Floyd non ha risposto, Magnuson ha detto che non c’era dubbio che Nguyen avesse violato i diritti di Floyd. Ma ha notato un “numero incredibile” di lettere di altri funzionari a sostegno di Quang.

“Sei davvero un nuovo ufficiale”, disse Magnusson a Kweng.

Alla sua successiva udienza, Tao ha parlato per più di 20 minuti, citando spesso la Bibbia, dicendo che il suo arresto e il tempo in prigione lo hanno riportato a Dio, ma non ha rivolto direttamente le sue azioni o detto una parola alla famiglia di Floyd. Thao, come Lane e Kueng, rimane libero su cauzione ma ha trascorso diverse settimane in prigione dopo essere stato arrestato con l’accusa federale nel 2020.

Magnuson ha nuovamente riconosciuto le lettere di sostegno per l’ex funzionario, che contenevano 744 firme, e quello che ha definito il “record completo” di Tao.

“Hai avuto un’infanzia difficile e hai fatto bene a diventare un buon agente di polizia, padre e marito”, ha detto il giudice.

Negima Levi Armstrong, avvocato e attivista per i diritti civili, ha affermato che le condanne sono state “particolarmente indulgenti”.

“Questa piccola frase invia un segnale ad altri agenti delle forze dell’ordine che possono ricevere uno schiaffo sul polso se violano i diritti delle persone e compiono abusi estremi contro persone indifese”, ha detto.

Ma Mark Osler, professore alla University of St. Thomas School of Law ed ex procuratore federale, ha definito le sentenze “rivoluzionarie” e ha osservato che gli agenti sono raramente ritenuti responsabili di omicidi che non hanno commesso direttamente.

“Riteniamo che l’impatto del cambiamento del comportamento e della motivazione a intervenire quando una vita viene salvata”, ha affermato.

Osler ha detto che Kueng e Thao potrebbero chiedere un patteggiamento sulle accuse statali che non violano la sentenza federale, consentendo loro di scontare le sentenze contemporaneamente.

Entrambi dovrebbero presentarsi alla prigione federale Il 4 ottobre, Magnuson ha indicato che potrebbero cambiare a causa dell’indagine statale. Magnuson ha detto che raccomanderebbe loro di stare vicino alla famiglia in strutture federali di minima sicurezza a Duluth o Yankton, nel South Dakota. La decisione finale spetta al Bureau of Prisons.

Chauvin, che è bianco, era l’ufficiale più anziano sulla scena ed è stato condannato a 22 anni e mezzo di prigione statale, che sconterà in concomitanza con la sua condanna federale. È stato tenuto in isolamento nella prigione di massima sicurezza dello stato a Oak Park Heights per la sua stessa protezione dopo l’omicidio, e alla fine sarà trasferito in una prigione federale.

La giornalista dell’Associated Press/Report for America Trisha Ahmed ha contribuito.

