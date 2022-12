Gli attacchi dei droni hanno colpito la Russia per il secondo consecutivo: Ucraina Live Updates

video La gente si è riversata nelle stazioni della metropolitana sotterranea mentre gli allarmi antiaerei risuonavano nella capitale dell’Ucraina. debito debito… Di Laura Bushnak per il New York Times

KIEV, Ucraina — I residenti di Kiev sanno che in qualsiasi momento potrebbero dover trascorrere qualche ora in un rifugio antiaereo in una città in cui le routine quotidiane sono state sconvolte da incessanti attacchi missilistici russi, imprevedibili interruzioni di corrente e forniture idriche inaffidabili. .

Erano passati 13 giorni dall’ultimo sbarramento su larga scala di missili russi contro obiettivi in ​​tutta l’Ucraina, il periodo più lungo senza bombardamenti dentro e intorno alla capitale da quando Mosca ha lanciato un assalto alle infrastrutture energetiche del paese all’inizio di ottobre. Per giorni, i funzionari ucraini avevano avvertito che un altro attacco era imminente.

Quindi, quando l’allarme antiaereo è suonato in tutta Kiev lunedì pomeriggio, non molti sono rimasti sorpresi. Le sirene continuarono ad avvertire dell’arrivo di missili e ben presto si poté udire sulla capitale il fragore dei sistemi di difesa aerea.

“Ad essere onesto, mi sento sollevato in questo momento”, ha detto Olha Kotras, 34 anni.

La signora Gotres era seduta sul pavimento di una stazione della metropolitana di Kiev con sua madre, un gatto in gabbia e il suo cane. Il cane, vestito di blu per rinfrescarsi d’inverno, era ovviamente stressato. La signora Godreus era arrabbiata e annoiata.

Centinaia di persone si sono radunate sottoterra alla stazione della metropolitana Golden Gate, che prende il nome dalla fortezza principale che fungeva da porta d’accesso alla città 1000 anni fa.

Tuttavia, la sera, la famosa porta non è più illuminata, e come la maggior parte della città è immersa nell’oscurità. La raffica di razzi di lunedì contro siti in tutto il paese è stata l’ottava ondata di attacchi contro obiettivi chiave di infrastrutture energetiche, secondo l’operatore di servizi pubblici Ukrainergo.

“Sfortunatamente, le infrastrutture energetiche sono già state colpite e ci sono interruzioni di corrente di emergenza correlate”, ha affermato Ukrenergo in una nota.

Almeno dieci razzi sono stati puntati su Kiev lunedì, secondo i funzionari locali. Nove persone sono state uccise sopra la capitale, hanno detto i funzionari.

Come tutti gli intervistati a Kiev, la sig. La rabbia di Godrus era diretta contro la Russia e la sua disperazione era il risultato di giorni di ansia e lunghe notti buie piene di impotenza.

Anna Sokolova, 21 anni, ha dichiarato di aver subito interruzioni nelle forniture di elettricità e acqua per due settimane dall’ultima ondata di missili. SM. Sokolova vive e ha detto che si rifugia sempre quando suonano gli allarmi.

Ma non voleva lamentarsi delle proprie difficoltà, che i suoi amici le dicevano non erano niente in confronto alle esperienze dei soldati che combattevano in prima linea.

Lyumila Vonifatova, 66 anni, è d’accordo.

“Sappiamo tutti che senza elettricità la vita è impossibile”, ha detto. “Tuttavia, dobbiamo trovare un modo per superarlo.”

Stava passando il tempo nella stazione della metropolitana guardando le immagini di questa guerra e altre immagini che l’hanno preceduta.

“Nonostante la perdita di vite umane e le difficoltà economiche, resisteremo fino alla fine”, ha detto. Perché questa è una lotta per la nostra libertà.

Ma il figlio di sei anni di Tetyana Tkachenko è troppo piccolo per capirlo. Ha detto che si spaventa ogni volta che suonano gli allarmi.

“Stava piangendo e correva in giro”, ha detto la signora Tkachenko, quando gli allarmi hanno iniziato a suonare. Ha subito indossato abiti pesanti e ha supplicato: “Vai in metropolitana”.

Afferrò un paio di sedie pieghevoli che aveva usato in precedenza per il parco o la spiaggia. Ma ora facevano parte della nuova routine della famiglia, perché quando suonavano le sirene scendevano in profondità nel sottosuolo.