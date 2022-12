Giganti contro Punteggio Eagles: aggiornamenti in tempo reale, statistiche di gioco, momenti salienti, analisi nella settimana 14 NFC East Showdown

EAST RUTHERFORD – Jalen Hurts si è assicurata che il maltempo non influisse sull’attacco dei Philadelphia Eagles nei primi 30 minuti. Hurts ha lanciato due passaggi da touchdown nel primo tempo, uno a Devonta Smith e l’altro ad AJ Brown, mentre gli Eagles si portavano in vantaggio per 24-7 sui New York Giants.

Il Philadelphia ha segnato sui suoi primi tre possessi portandosi in vantaggio per 21-0, con Smith che ha fornito i fuochi d’artificio nel gioco di passaggio. Sul quarto e 7 dalla linea delle 41 yard dei Giants, Hurts ha lanciato una palla lungo la linea laterale destra che Smith ha superato Julian Love – che ha fatto un gioco sulla palla – per un touchdown per far salire Philadelphia. 14-0. Dando la palla agli Eagles sulla linea delle 33 yard di New York, i Giants hanno ricevuto un calcio di rimbalzo illegale al successivo possesso.

Al calcio d’inizio successivo, Hurts ha trovato Brown per un touchdown di 33 yard per dare agli Eagles un vantaggio di 21-0. Brown è diventato il primo giocatore degli Eagles a segnare touchdown a doppia cifra in una stagione da Jeremy Maclin nel 2014. 10 touchdown in corsa e 10 in ricezione in una stagione da Ricky Waters e Irving Pryor nel 1996.

I Giants hanno evitato uno shutout nel primo tempo grazie a un intercetto di Ellerson Smith che gli ha dato un campo corto all’interno della zona rossa. Daniel Jones ha trovato Isaiah Hodgins per il 21-7 nel secondo quarto.

