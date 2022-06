gen. Gruppo 6 Come Trump ha creato e diffuso bugie elettorali

Mr. sui risultati delle elezioni. Ogni parte del tentativo del gruppo di mostrare come Trump li abbia ignorati ha portato direttamente agli eventi del 6 gennaio, quando una folla di suoi sostenitori ha attaccato Capitol nel più mortale attacco all’edificio da secoli. Su consiglio del Presidente di “smetterla di rubare”.

Gli investigatori sono andati oltre lunedì, descrivendo come la campagna di Trump e i suoi alleati repubblicani abbiano utilizzato affermazioni elettorali fraudolente, fuorviando piccoli donatori e raccogliendo $ 250 milioni per una società chiamata Official Election Security Fund. Gli assistenti della campagna hanno testimoniato che non lo sono mai stati.

“Non è solo una grande bugia”, ha detto Joe Lofgren, un democratico in California, che ha svolto un ruolo chiave nelle indagini, dicendo che “c’è una grande spaccatura”.

Denaro raccolto esplicitamente per “smetterla di rubare” Mr. È andato a Trump e ai suoi alleati, l’indagine ha rilevato, 1 milione di dollari a un fondo gestito dal suo amministratore delegato Mark Meadows; Sig. $ 1 milione a un comitato politico gestito da molti dei suoi ex dipendenti, tra cui Stephen Miller, l’ideatore dell’agenda sull’immigrazione di Trump; Oltre $ 200.000 per gli hotel Trump; E 5 milioni di dollari a Event Strategies Inc., che ha tenuto una manifestazione il 6 gennaio prima della ribellione del Campidoglio.