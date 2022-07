Gemelli, Byron Buxton ha segnato il primo triple play 8-5 nella storia della MLB contro i White Sox

Belle foto



Ogni volta che vai allo stadio vedi qualcosa che non hai mai visto prima. Questo è stato il caso lunedì al Guaranteed Rate Field, dove i fan hanno assistito alla prima tripletta 8-5 nella storia della MLB. Il Gemelli del Minnesota Una tripla unica nel suo genere ha ribaltato la partita contro casa Chicago White Sox (Tracker di gioco), sarebbe più corretto dire che i White Sox si sono imbattuti in un triple play.

Ecco il video. AJ Pollock ha lanciato una palla al volo ben colpita a Byron Buxton al centro del campo con i corridori in prima e seconda, e Yovan Moncada e Adam Engel erano entrambi malati di mente sulle basi dopo la presa.

Prenditi un momento per apprezzare la presa di Buxton, anche se il triple play è il titolo. Non è un gioco facile. Statcast afferma che l’unità di Pollock aveva una probabilità di successo dell’82% in base all’angolo di lancio e alla velocità di uscita. Buxton Center è ben all’interno del settore.

MLB.com e il database SABR confermano In realtà è stata la prima tripletta 8-5 nella storia del baseball. Secondo il mio conteggio non ufficiale, questa è la 27a partita tripla iniziata da un difensore centrale e la prima. New York Mets L’esterno centrale Angel Bacon Ha iniziato la tripla 8-2-6-3 con una presa scadente contro cittadini di Washington Nel 2010.

I gemelli hanno preso l’abitudine di cambiare tre giochi negli ultimi anni. Il lunedì è stato il quarto dal 2019. Nessuna squadra è superiore. I White Sox, nel frattempo, hanno segnato tre giocate in stagioni consecutive dopo averne perso una nelle stagioni consecutive dal 2011-20.

Era la terza tripla in questa stagione. Il Texas Rangers La tripla 3-3-6 ha cambiato la partita contro Marinai di Seattle Il 20 aprile E i Nationals sono passati a un triplo gioco 5-4-3 il 20 maggio contro i Milwaukee Brewers..